Medicijnrobot in apotheek Wilhelmina Ziekenhuis Assen gehackt

Een dataserver van de medicijnrobot in de apotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is gehackt. Dat meldt het ziekenhuis op de site. De hack werd gisteren ontdekt.

"Wij vinden het ontzettend vervelend dat dit is gebeurd", vertelt bestuurslid Hans Mulder van het ziekenhuis. "Het WZA en de WZA-apotheek hebben gegevensbescherming hoog in het vaandel staan. Uiteraard hebben wij na de ontdekking direct alle open verbindingen met het internet gesloten en de wachtwoorden gewijzigd. Uit voorzorg hebben wij verder alle farmaceutische processen gecontroleerd. De systemen werken gelukkig naar behoren en de veiligheid van onze medicatie is gegarandeerd. De zorginstellingen waar wij medicatie aan leveren hebben nauwelijks iets gemerkt van onze voorzorgsmaatregelen en hebben hun medicijnen geleverd gekregen in de kwaliteit die ze van ons gewend zijn."

Melding

Het is nog niet duidelijk wat de hackers precies hebben gedaan en of er patiëntgegevens zijn ontvreemd. Een extern bureau, dat gespecialiseerd is in cybercrime, zal dat de komende week onderzoeken. Het ziekenhuis heeft een melding van het incident gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.