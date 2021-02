Bruidsmodewinkel Emmen: 'Laat ons op 3 maart alsjeblieft opengaan'

"We zitten nu helemaal vast", zegt Weggemans. "Stellen die in augustus en september hun trouwerij hebben gepland in de verwachting dat de tijden dan weer een beetje normaal zijn, bellen ons. Nu is de tijd om de trouwkleding uit te zoeken en te bestellen, want we hebben een levertijd van drie maanden. Maar we mogen de winkel niet opendoen."

En dan zijn er ook nog schrijnende gevallen, vertelt ze. "Mensen die bijvoorbeeld over een jaar wilden trouwen, maar de bruiloft nu naar voren willen halen. Omdat bij een naaste een ernstige ziekte is geconstateerd. Die mogen ook niet langskomen om bruidskleding uit te zoeken."

Atelier

Voor het atelier van Weggemans Bruidsmode gelden andere regels. "Daar mogen we wel weer bij aanstaande bruiden jurken afpassen en spelden", vertelt Weggemans. "Dat is een kromme situatie. En ook raar is dat we wel mogen passen bij mensen thuis. Dan ben je op veel kortere afstand van elkaar dan in de winkel. Bovendien werkt het niet, want het is veel gesleep met jurken en onze apparatuur kunnen we niet meenemen."

Met Weggemans zijn er in Nederland nog ongeveer 70 andere bruidswinkels die in hetzelfde schuitje zitten. Ze hebben bij belangenbehartiger INretail aan de bel getrokken in de hoop dat die het kabinet op andere gedachten kan brengen. "We hebben hier een zaak van 1.000 vierkante meter. Als we vanaf maart 's ochtends een klant mogen ontvangen en 's middags ook, zijn we al geholpen. En dat kan op een veilige manier."