Wandschildering oude HBS Meppel verhuizen is uitdaging: 'Grote bron van stress'

Maar een wandschildering op stucwerk van zo'n drie bij tien meter krijg je niet zomaar van de muur af. "Dit is een grote bron van stress. Hier lig je wekenlang wakker van", zegt Fabian Rasson van Ornament Restauraties. "Omdat er zoveel risico's zijn. Heel veel factoren zijn onzeker."

Met pleisterlaag en al eraf

Middenin de bouwplaats van de oude school is een soort operatiekamer getimmerd, waar de restaurateurs het kunstwerk van Folkert Haanstra proberen te redden. Ze plakken speciale lijm en doeken op de verf. Uiteindelijk wordt schildering met pleisterlaag en al eraf getrokken.

"Met strijkijzers maken we de de lijm warm, zodat die goed hecht op de verflaag", zegt Rasson. Dit is een heel secuur werkje en het vergt veel voorbereiding. "We doen eerst een aantal testen om te zien waar deze verflaag tegen kan."

'Spannend

Een andere methode - het kunstwerk met muur en al eruit halen - is geen optie, omdat de schildering veel te groot is. "Dit is de grootste die we hebben verhuisd. Dus dat is heel spannend."

Met de techniek die nu gebruikt wordt, wordt het kunstwerk zoveel mogelijk in originele staat bewaard. De relatief hoge kosten, zo'n 55.000 euro, worden betaald door gemeente Meppel, de provincie en Waarborgfonds Meppel.

Vooruitgangsoptimisme

Kunstenaar Folkert Haanstra maakte deze schildering in 1963. Hij was een schilder die vooral in de Noordelijke provincies actief was. "Het is een typische schildering van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog", zegt Johanna Jacobs, van Erfgoedvereniging Heemschut.

De vereniging heeft zich hard gemaakt voor het behoud van het kunstwerk. Het is een bijzondere schildering omdat het het vooruitgangsoptimisme laat zien van de tijd na de oorlog. Jacobs: "Nooit meer oorlog en onderwijs voor zowel jongens en meisjes. Het is een schakel in de geschiedenis van de school."

Jacobs is daarom blij dat het kunstwerk een plek krijgt in de nieuwe school. De restaurateurs zijn een paar weken zoet met het verwijderen van de wandschildering. Als alles goed gaat wordt het kunstwerk in de loop van dit jaar in de nieuwe school geplaatst.