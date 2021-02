157 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

In Drenthe zijn de afgelopen 24 uur 157 nieuwe coronagevallen gemeld, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er zes minder dan gisteren. Het aantal is opnieuw flink hoger dan het gemiddelde van 131 besmettingen van de afgelopen week.

In de gemeente Emmen werden veruit de meeste nieuwe besmettingen geregistreerd: 52 in totaal. Assen telt 26 nieuwe coronagevallen. Daarna volgen Midden-Drenthe (15) en ook in Hoogeveen, Noordenveld en Coevorden zijn meer dan tien nieuwe besmettingen gemeld.

Drie inwoners van de gemeenten Assen, Emmen en Hoogeveen zijn met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 20-02-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 920 (+6) 5 15 Assen 2160 (+26) 39 (+1) 12 Borger-Odoorn 1004 (+7) 18 12 Coevorden 1898 (+13) 43 25 Emmen 5347 (+52) 90 (+1) 58 Hoogeveen 3212 (+14) 58 (+1) 37 Meppel 1427 (+2) 20 24 Midden-Drenthe 1290 (+15) 22 23 Noordenveld 900 (+14) 15 21 Tynaarlo 967 (+4) 15 20 Westerveld 550 12 11 De Wolden 1142 (+3) 24 19 Onbekend 42 (+1) 0 0

Landelijke cijfers

In totaal zijn over heel Nederland 4604 nieuwe coronagevallen geregistreerd, meldt het RIVM. Dat zijn er opnieuw meer dan het landelijk gemiddelde van de afgelopen week, dat op 3759 ligt. Gisteren noteerde het gezondheidsinstituut over een etmaal gemeten 4761 nieuwe gevallen, ook al flink meer besmettingen dan gemiddeld.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal wel afgenomen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1858 mensen met Covid-19 opgenomen, 85 minder dan gisteren. Van deze patiënten zijn er 522 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er twaalf meer dan een dag eerder.

De ziekenhuizen namen afgelopen etmaal 176 nieuwe patiënten op, 44 minder dan op gisteren.