Primeur Hunze en Aa's: speciaal doek filtert fosfaat uit afvalwater

Hunze en Aa's investeert 2,7 miljoen in de rioolwaterzuivering in Gieten voor schoner afvalwater (Rechten: waterschap Hunze en Aa's)

Waterschap Hunze en Aa's gaat met doekfiltratie fosfaat uit het afvalwater halen van de rioolwaterzuivering in Gieten. Daarmee wil het waterschap de waterkwaliteit in de Hunze en het Zuidlaardermeer verbeteren. Kosten van fosfaatverwijderingsinstallatie zijn 2,7 miljoen euro.

Hunze en Aa's is het eerste waterschap in Nederland dat het systeem van doekfiltratie toepast. Voor de bouw, die begin volgend jaar van start gaat, heeft het algemeen bestuur deze week de miljoenen beschikbaar gesteld. Verwachting is dat de fosfaatverwijderingsinstallatie in oktober volgend jaar in gebruik wordt genomen.

In strijd met Europese kwaliteitsnorm

Het afvalwater van de zuivering in Gieten stroomt af naar de Hunze en het Zuidlaardermeer. Doordat er te veel fosfaat in zit, voldoen beide wateren nu niet aan de Europese kwaliteitsnormen die voor oppervlaktewater gelden.

In 2016 bleek dat er na een jarenlange daling van het fosforgehalte in het water weer sprake was van een sterke toename. Volgens afdelingshoofd Martin Timmer van Schoon Water bij Hunze en Aa's spelen de rioolwaterzuiveringen daar een belangrijke rol in. Zo is de zuivering in Gieten in de zomerperiode verantwoordelijk voor bijna de helft van de fosforconcentratie in de Hunze en een vijfde in het Zuidlaardermeer.

Blauwalg en kroos

Te veel fosfor, ook wel fosfaat, is slecht voor de waterkwaliteit. Het stimuleert de groei van algen, blauwalg en kroos. Daardoor komt er te weinig licht op de bodem en sterven onderwaterplanten af. Het rottingsproces onttrekt zuurstof aan het water, waardoor vissen sterven.

Daarom kiest het waterschap voor een extra nabehandeling van het afvalwater op de rioolwaterzuivering in Gieten, om te voldoen aan de fosfornorm. Daarbij kwamen speciale doekfilters, gebaseerd op microvezeltechnologie, als beste van drie opties uit de bus.

Succes in Duitsland en Engeland

De methode met doekfilters wordt in Nederland nog niet toegepast, maar in Engeland en Duitsland al wel. Daar is het succesvol volgens het waterschap. In Duitsland zijn de fosfaatnormen zelfs nog strenger. En als het daar lukt, dan kan het volgens het waterschap hier zeker.

De nieuwe filterinstallatie die in Gieten komt, heeft nog een voordeel. Het kan uitgebreid worden met een technisch onderdeel dat zorgt voor het verwijderen van medicijnresten. Ook dat zorgt voor een betere waterkwaliteit.

Mogelijk ook in Assen

Zodra de installatie in gebruik is, meet het waterschap twee jaar lang de effecten voor de waterkwaliteit in de Hunze en het Zuidlaardermeer. Als de resultaten goed zijn, krijgt mogelijk ook de rioolwaterzuivering in Assen deze speciale fosfaatfilterinstallatie. Het afvalwater van de installatie in Assen stroomt af op het Noord-Willemskanaal, en ook daar wordt de Europese fosfornorm nog niet gehaald.