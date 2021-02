Grote drukte op vakantieparken: 'Wij zitten helemaal vol'

"Vanmorgen kregen we nog twee telefoontjes met de vraag of wij nog plek hadden", zegt Peter Kuipers, manager van bungalowpark Hart van Drenthe. "We hadden nog twee accommodaties vrij, maar nu zitten we helemaal vol, tot volgende week maandag. Dat stemt ons tevreden."

Natuur en ruimte

De drukte komt niet helemaal als een verrassing. "Twee jaar terug was tijdens de voorjaarsvakantie tachtig procent van de huisjes bezet. Vorig jaar zagen we al een stijging van de bezetting en nu gaat de telefoon nog steeds."

Mensen willen er volgens Kuipers graag even uit. "Drenthe is rijk aan natuur. De omgeving is mooi. Ik denk dat mensen echt voor de ruimte, de gemoedelijkheid en de natuur komen."

Dat zien ze ook bij vakantiepark Het Land van Bartje in Ees, want ook daar zijn alle huisjes volgeboekt. "Mensen zijn klaar met thuiszitten", zegt parkmanager Inge van der Greft. "De kinderen zijn nu weer een week thuis, nadat ze al een lange tijd thuisonderwijs hebben gehad en zij willen ook gewoon wat leuks doen."

Drukte in de natuur

Maar op vakantie gaan in deze tijd is anders dan anders. Musea zijn dicht, winkels gesloten en er is maar beperkte animatie voor kinderen. "Je moet nu een andere gastvrijheid uitstralen", legt Kuipers uit. "Voor de kinderen hebben wij nu knutselwerkjes die wij uitdelen. Zo probeer je toch wat te doen."

Veel vakantiegangers zullen komende week vooral gaan wandelen en fietsen. Om ervoor te zorgen dat het op de bekende plekken niet te druk wordt, promoot Marketing Drenthe ook onbekende wandel- en fietsroutes. "Meestal zijn het de wat kleinere locaties", zegt Astrid Crum van Marketing Drenthe. "Het kan ook wel het Dwingelderveld zijn, maar dan wijzen wij toeristen niet op de bekende parkeerplaatsen, maar raden wij ze aan om bijvoorbeeld naar het Lheederzand te rijden. Dat is net iets minder bekend."

Het dak van het zwembad van Het Land van Bartje is eraf (Rechten: RTV Drenthe / Vera Beuke)

Zwemmen

Wie terugkomt van een wandeling kan bij Het Land van Bartje het zwembad induiken. Binnen zwemmen mag niet, maar het dak van het zwembad kan open. "Door de sneeuw en de vorst van vorige week kon dat eerst niet", zegt Van der Greft. "Maar de weersvoorspellingen waren ineens zo goed - van -11 graden naar +11 graden - dat we hebben besloten om te gaan testen en kijken wat er kan binnen de coronamaatregelen."

Gasten die willen zwemmen, moeten zich wel inschrijven en kunnen dan driekwartier het water in. Omkleden moet thuis en douchen is niet mogelijk. "Het water heeft een temperatuur van twintig graden, dus dat is prima te doen", zegt Van der Greft. "We waarschuwen ouders die met kleine kinderen gaan zwemmen wel dat ze moeten oppassen dat het niet te koud wordt. Maar dit is het vakantiegevoel en het weer speelt fantastisch mee."

Lees ook: