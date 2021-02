Libertaire Partij: 'Als je mensen behandelt als kinderen gedragen ze zich ook zo'

Kuipers staat op de 4e plaats van de kieslijst. "Begin 2020 zochten ze campagnemedewerkers. Daar heb ik me voor aangemeld. En toen ben ik later op de lijst verkozen. De LP bestaat al 23 jaar en we gaan nu serieus meedoen. We gaan voor de eindsprint, want we weten dat veel mensen ons nog niet kennen, dus daar gaan we de komende weken hard aan werken."

'Tegen dwang en drang'

"Libertair wil eigenlijk zeggen dat wij een filosofie aanhangen die tegen dwang en drang is", verduidelijkt Kuipers. We denken dat het veel ethischer kan door te vragen aan mensen: 'Zou je dit willen doen, ja of nee?' Je moet altijd de keus hebben om ja of nee te kunnen zeggen. Dat hebben we nu niet."

"Het motto van de LP is 'meer vrijheid, meer leven!' We komen als samenleving beter tot ons recht als we meer vrijheid hebben, meer zelf de dingen mogen doen met minder regeltjes van overheden, minder bureaucratie. "

Een voorbeeld is volgens Kuiper het eigen risico van de ziektekostenverzekering. "Dat moet meteen afgeschaft worden. Je betaalt elke maand een flinke premie en heel veel burgers verbruiken aan zorg nooit aan het bedrag van het eigen risico. Waarom betaal je dan die dikke premie? Je had net zo goed die verzekering niet kunnen afsluiten."

Meer autonomie voor provincies en gemeenten

Volgens de LP moeten we in Nederland naar een kleinere overheid met minder regels. "We hebben zoveel overheadkosten. We hebben al die toeslagen en dergelijke. Dat moet allemaal gecontroleerd worden. Er zitten panden vol met ambtenaren die allemaal controleren of wij de regeltjes wel volgen."

Kuipers gelooft niet dat al die ambtenaren nodig zijn, omdat mensen altijd op zoek zouden zijn naar de mazen van de wet. "Als je mensen gaat behandelen als kinderen, gaan ze zich ook gedragen als kinderen", zegt hij. "De mens wil volgens ons liever niet landelijk geregeerd worden, maar decentraal vanuit onze eigen regio, onze eigen gemeenschap regels bedenken hoe we het prettigste kunnen leven. En daar heeft de overheid eigenlijk niet zoveel mee te maken. Er moet meer autonomie voor provincies en gemeenten komen."

'Meeste mensen te goeder trouw'

"Als wij in Drenthe vinden dat we 130 willen rijden en we zijn het daar met z'n allen over eens, waarom zou Den Haag dat nog voor ons moeten bepalen?" Kuipers denkt niet dat er dan in het land een wildgroei aan allerlei regionale regeltjes komt. "Je moet uitgaan van het positieve. 97 procent van de mensen is te goeder trouw. Die hebben alles voor andere mensen over en die willen de beste samenleving. Daarop moeten we focussen."

"We zitten op een tweesprong. We kunnen nu nog prima leven met die regels, maar als ze straks worden aangetrokken dan kun je er niks meer tegen doen. We hebben nu nog de kans om meer autonoom te worden als burger en onze vrijheid terug te winnen." Kuipers is van mening dat bijvoorbeeld de winkels in de huidige coronacrisis zelf moeten kunnen bepalen of ze opengaan of niet. "Maar dat moet wel op een veilige manier. En dan geen regels opleggen, maar mensen adviseren, om bijvoorbeeld mondkapjes te dragen. Je gaat mensen niet dwingen en ook geen straf opleggen als ze het niet doen."

Kernenergie, gas en waterstof

De LP is voorstander van kernenergie en waterstof. Kuipers: "We hoeven ook niet van het gas af, dat kunnen we prima importeren. Windmolens en zonneparken worden door grote bedrijven aangelegd met grote subsidies. Bovendien is het slecht voor de natuur. Daar wordt de burger niet beter van. Zonneparken op daken is op zich prima, maar ga niet de natuur of weilanden daarvoor opofferen."