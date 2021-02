Rondstruinen in de webshop werkt niet voor woonwinkel in Zeijen

Al vanaf januari is De Vries bezig om alle paasstukjes uit de kelder te halen en de winkel ermee te decoreren. Vorig jaar is er van de paascollectie niks verkocht door de lockdown destijds, dus staat de winkel er nu weer bomvol mee.

'Hopelijk is het niet voor niets geweest'

Personeel heeft ze de afgelopen tijd niet ingehuurd, omdat de winkel niet open kan. Zelf ging ze maar gewoon aan de gang: "Als we in maart wel open kunnen, ben ik er in ieder geval klaar voor", vertelt De Vries.

De eigenares kon haar ei wel kwijt in de afgelopen weken. "Decoreren is mijn passie. Daar kan ik echt van genieten en ik hoop zo dat we weer klanten mogen ontvangen. De winkel ziet er nu fantastisch uit. Hopelijk is het niet voor niets geweest."

Per seizoen staat de winkel helemaal in het teken van een ander thema. Nu staan overal versierde eieren, paastakjes en paashazen uitgestald op tafels, in en op kasten en in vitrines. De Oranjerie houdt elk jaar ook een verkoopexpositie met paaskunstwerken van kunstenaars uit Nederland en België: Kunst op Schaal. De kans bestaat dat die ook dit jaar niet bezocht kan worden.

'Click en collect is zoethoudertje'

Daarom heeft de woonwinkel ook van bijna alle paasproducten foto's laten maken en die op de website geplaatst. Zo kunnen klanten aangeven wat ze willen hebben en dat dan bij de winkel komen ophalen, click en collect dus. "Dat is een zoethoudertje voor ondernemers", zegt De Vries teleurgesteld. "Het houdt ons bezig, maar we verdienen er bijna niks op. Vanmiddag komt iemand iets ophalen, maar dat is het dan ook voor vandaag."

De winkeleigenares hoopt premier Rutte dinsdag in een nieuwe persconferentie versoepelingen van de coronamaatregelen gaat aankondigen, maar ze vreest het ergste: "De laatste berichten zijn niet erg hoopvol. Ik kan ontzettend genieten van alles in de winkel, maar ik wil het zo graag delen met iedereen."