Inloophuis voor kankerpatiënten in Assen maakt doorstart

Nadat Hamel vorige maand liet weten dat ze vanwege een burn-out niet kon doorgaan met het inloophuis, stroomden de reacties binnen. Begin deze maand meldde ze al op Facebook dat ze met diverse overnamekandidaten in gesprek was om te kijken of het Hamelhuys, dat ook een locatie in Groningen heeft, open kon blijven, Over hoe de doorstart eruit gaat zien, wordt komende week meer bekend.

Droom verwezenlijkt

Hamel heeft tien jaar geleden zelf kanker gehad. Het Hamelhuys was een verwezenlijking van haar droom. Die te moeten opgeven viel haar zwaar, liet ze vorige maand weten. Maar vanwege haar burn-out zag ze zelf geen mogelijkheid ermee door te gaan. Ook de coronacrisis had zijn weerslag: veel sponsorgelden, waarvan het Hamelhuys grotendeels afhankelijk is, vielen weg.

Op de locaties van het Hamelhuys kunnen met mensen met kanker, maar ook ex-kankerpatienten binnenlopen voor een kop koffie en een gesprek, maar ook deelnemen aan allerlei activiteiten.