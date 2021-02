Lukkien: 'We hebben het elastiek te pakken'

Volgens de oefenmeester viel er niets op de zege af te dingen, maar werd het toch nog even onnodig spannend. "Eigenlijk hadden we na rust, bij 2-1 en daarna 3-1 klinischer moeten zijn in de afronding."

"Maar het belangrijkste na vanavond is dat we nog leven. Niet dat ik het al op had gegeven overigens. Integendeel. We hebben het elastiek te pakken, al zijn we er nog lang niet."