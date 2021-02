Anice Das: 'Nazorg adoptiekinderen en -ouders moet meer aandacht krijgen'

Das reageerde, samen met haar moeder Ria, in het Radio Drenthe-programma Cassata op de adoptiestop die minister Dekker (Rechtsbescherming) bijna twee weken terug afkondigde na het verschijnen van het snoeiharde rapport over de vele misstanden bij adopties uit het buitenland. "Als aangetoond kan worden dat adopties op een goede manier verlopen en er geen illegale praktijken en geen kinderhandel meer plaatsvinden, dan hoeft de stop niet voort te duren", zegt Das.

Levensvragen

"Voor nazorg moet veel meer aandacht komen. Voor de ouders die een kind afstaan, maar ook voor de kinderen die naar Nederland komen en hun nieuwe ouders", vervolgt ze. "Op dit moment houdt het op als een kind hier is, maar je loopt later toch tegen dingen aan."

"Het zou fijn zijn als er op een laagdrempelige manier hulp kan worden geboden. Zoals bij levensvragen als 'waar kom ik vandaan?' en dus ook bij het opsporen van familie en het financieren van een DNA-databank."

In India gezocht

Das is in 2018 met haar tweelingzus terug naar India geweest om hun biologische moeder te zoeken. Zonder succes. "We zijn bij twee kindertehuizen geweest, die in onze papieren stonden, maar in kindertehuis A zeiden ze dat we naar kindertehuis B moesten en bij dat tehuis stuurden ze ons terug naar A." Vorig jaar, toen Das was gestopt met schaatsen, wilde ze terug, maar gooide het coronavirus roet in het eten.

De Assense zegt geschrokken te zijn van het rapport over de misstanden bij de adoptieprocedures. "Natuurlijk hadden we er al wel wat over gehoord. Ook via andere geadopteerden bij wie met de papieren bleek gerommeld te zijn", vertelt ze. "Wij hebben ook wel vragen gesteld, maar er wordt vaak gezegd dat ze in India weinig informatie over de biologische ouders geven om hen te beschermen. De vraag is natuurlijk of dat klopt of dat op die manier misstanden worden verhuld."

Belangen kind centraal

Moeder Ria sluit zich aan bij het standpunt van haar dochter over betere nazorg. "Die hebben mijn man en ik ook gemist. Bij ons kwam pas anderhalf jaar na de adoptie iemand van maatschappelijk werk langs. Daar hebben wij ons echt over verbaasd. De adoptiekinderen en -ouders zouden beter gevolgd moeten worden. Wij hadden van de ene op de andere dag twee kinderen. Het zou goed zijn om een klankbord te hebben als je tegen dingen aanloopt"

"Met de kennis van nu vind ik dat er zorgvuldiger gekeken moet worden naar de procedures. Adopties moeten niet doorgaan ten behoeve van de ouders. Het moet draaien om de belangen van het kind."

Ervaringsdeskundige

Dochter Anice heeft pedagogiek gestudeerd en zou best als ervaringsdeskundige aan de slag willen om adoptiekinderen te ondersteunen tijdens de verschillende fasen in jeugd. "Je merkt als kind op school meteen dat je anders bent. Later word je puber, dan ga je studeren... Ik zou best als coach aan de slag willen op dat gebied."