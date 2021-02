De Week van Drenthe: nasleep winterweer en wending in zaak Ruinerwold

De dooi trad maandag in en daardoor stond de telefoon roodgloeiend bij loodgieters, want de waterleidingen sprongen. Verder werden op sommige plaatsen wandel- en fietspaden onbegaanbaar door overtollig water als gevolg van de gesmolten sneeuw. In Erica kon na de dooi worden begonnen met puinruimen na het instorten van de kassen.

In Emmen wordt op dinsdag de tweede Drentse vaccinatielocatie in gebruik genomen. In het voormalige Fletcher Hotel zijn de sporthallen ingericht voor testen en vaccineren. Eerder werd er al een grootschalige test- en vaccinatielocatie ingericht bij het TT Circuit in Assen. Een derde vaccinatielocatie komt in Hoogeveen, daar is testen overigens niet mogelijk op dezelfde plek.

In Hoogeveen is er een keer geen sprake van verdeeldheid in de gemeenteraad. Alle partijen zijn het erover eens dat de jeugdzorg in de gemeente hervormt moet worden. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, in Hoogeveen komt het nog te vaak voor dat gezinnen en kinderen met tal van hulpverleners in aanraking komen. Dat moet anders, en dus kwam er een gezamenlijke motie voor de hervorming.

Hoofdstuk nummer zoveel in de zaak rond het boerderijgezin uit Ruinerwold. Donderdag komt het Openbaar Ministerie met de mededeling naar buiten dat een eerlijk proces er niet inzit voor de vader van het gezing, Gerrit Jan van D. Zijn medische toestand is zo slecht, dat het onmogelijk is hem te ondervragen. Het OM wil daarom de zaak tegen hem stoppen, de rechtbank doet daar later uitspraak over.

En we sloten de week vrijdag af waarmee we begonnen: winterweer. Want zoals gezegd startte het puinruimen in de kassen in Erica, nadat de dikke sneeuwlaag de glasplaten deed bezwijken. Tuinders startten een inzameling om hun gedupeerde collega's te steunen. De schade loopt namelijk in de miljoenen euro's.

