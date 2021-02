De uit Satchkatchowan in Canada afkomstige zangeres Diona Taylor is al sinds 2004 actief. Ze debuteerde toen met het album Open your eyes. Ze was toen vooral actief in het jazz genre. In 2015 verscheen het album Born Free en ging ze duidelijk meer de blueskant op. Of, zoals ze het zelf omschreef, prairie-blues. Met Spirits in the water leverde ze vorig jaar een puik album met een zeer gevarieerd repertoire.