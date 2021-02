Olifantje Ka Yan mag nu al naar buiten

"Hier doe je het voor", glundert olifantenverzorger Tamara van der Valk.

Extra vitamine D voor Ka Yan

Het is niet gebruikelijk dat een pasgeboren olifant zo vroeg naar buiten gaat en zeker niet in februari. Maar door de uitzonderlijke temperatuur en de zon vinden de verzorgers het wel een goed plan. "Als het dan zulk lekker weer is, moet je er ook gebruik van maken", zegt Van der Valk. "Hij drinkt goed melk en dankzij de zon neemt hij extra vitamine D tot zich."

Voordat Ka Yan met een deel van de olifantenfamilie het buitenverblijf kon betreden, moest eerst olifantenstier Timber terug naar binnen. Die vond het lekkere weer nog veel te fijn. Toen hij het eenmaal voor gezien hield, werd er vers voer neergelegd en ging de deur naar buiten eindelijk open.

Het verhaal gaat verder onder de video

Ka Yan loopt niet de hele tijd in de zon, want zijn moeder en zijn tante blijven de hele tijd vlak naast hem. Als hij ook maar even op avontuur gaat, haalt tante hem weer terug met haar slurf. "Zo zie je dat het echt kuddedieren zijn", vertelt Van der Valk. "Zijn broertje Mauk vindt het ook erg interessant allemaal, maar als die te dichtbij komt, wordt dat wel even afgeweerd door moeder of tante."

Extra zuur dat het park dicht is

"Hier doe je het voor, dit soort momenten. Dan is het extra zuur dat we het nu niet kunnen laten zien aan de bezoekers", vindt de verzorger. Ze hoopt dat Ka Yan snel kennis kan maken met het publiek. "Ook de andere olifanten moeten weer even wennen aan mensen langs de kant", doelt Van der Valk op de aanwezige pers.

Vandaag mogen de dieren twee uur lang rondstruinen in de buitenlucht. Dan gaan ze weer de warme kas in. Als het deze week lekker weer blijft, mag Ka Yan elke dag buitenspelen.

