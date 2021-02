MHBOS: De rookworst werd flink gemist tijdens de schaatsperiode

Want een broodje worst is toch de ultieme snack tijdens het schaatsen. Toch heeft de ijsvereniging een goede week gehad. " Tuurlijk misten we wel wat omzet, maar het was echt een prachtweek", vertelt voorzitter Willem Brals. "Iedereen was enthousiast. En we hebben elke dag kunnen schaatsen. Het is toch heel leuk dat het hele dorp dan van het schaatsen kan genieten."

Rookworstenfamilie

Het dorp Ruinerwold is zelfs bekend om de rookworst. In 1927 opende opa Koetsier een slagerij in het dorp. Kleinzoon Jannes had tot twee jaar geleden een rookworstenfabriek in Ruinerwold en broer Sietze is trotse eigenaar van een supermarkt, waar de Koetsier-rookworst nog wordt verkocht. "We hebben een eigen worstmakerij en volgen ons eigen recept. Op deze manier kunnen wij onze eigen authentieke rookworsten verkopen."

De verkoop van rookworsten ging de afgelopen weken natuurlijk als een raket. " Met het winterweer merk je altijd wel dat de verkoop van de rookworst de lucht in gaat. We hebben hele goede weken gehad", vertelt Koetsier. Normaal gesproken koopt ook de ijsverenging heel veel rookworsten in. " Zij zijn tijdens de winterperiode altijd een grote inkoper. Dat hebben we nu wel gemist."



De ijsverenging heeft de rookworst natuurlijk ook gemist. Maar Sietze en Jannes zijn niet de minste. En dus wordt er een verse rookworst aangesneden speciaal voor de hardwerkende vrijwilligers van IJsverenging Ruinerwold. "De worst van Koetsier geeft ons heel veel plezier", zeggen de enthousiaste vrijwilligers. En na een hapje genomen te hebben: "En hij is nog lekker ook."

Bekijk hier aflevering 15 van 'Met het Bord op Schoot'