VV Hoogeveen verrast bewoners Weidesteyn met snert

Het hele aanrecht in de kantine van VV Hoogeveen ligt vol met roggebrood en spek. Al vroeg waren een aantal leden in touw om de boel op tijd af te krijgen voor de lunch. De maaltijd wordt betaald uit de opbrengsten van een online-quiz. "We kunnen natuurlijk niet voetballen, dus we zijn maar dingen online gaan organiseren om een beetje bezig te blijven", legt initiatiefnemer Rob Klooster uit. "We wilden een goed doel koppelen aan de voetbalquiz en kwamen toen uit bij Weidesteyn."

Heftige tijd

Want het verpleeghuis heeft nogal wat voor de kiezen gekregen afgelopen maanden. Eind december brak er corona uit, waarbij zo'n veertig bewoners en werknemers besmet raakten. Een aantal bewoners overleed. De werkdruk werd zo hoog dat Defensie moest helpen om de rust weer terug te brengen. "Dat was een heftige tijd", beaamt activiteitenbegeleider Antonie van Turnhout. "Daarom is het nu zo mooi dat de bewoners en cliënten een traktatie krijgen. Die steun hebben ze nodig."

Langs de lijn

Klooster is blij dat er vandaag weer wat reuring is in de kantine van de voetbalclub, maar mist de activiteiten. "Normaal gesproken staan er elke week dezelfde mensen langs de lijn. Al helemaal met dit mooie weer. Maar die mensen hebben we nu al een jaar niet gezien. Het is triest."

Ook financieel leidt de club er onder, al is er wat dat betreft nog geen paniek. "Het aantal leden blijft gelijk", vertelt Klooster. "En ook de sponsors haken nog niet af. Dat is een opluchting."