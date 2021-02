Eerste toerrit vanuit Coevorden: motorrijders genieten van voorjaarszon

Om 10.00 uur vanochtend verzamelden zo'n twintig motorrijders zich op een parkeerplaats in Coevorden. De eerste serieuze rit in het nieuwe jaar gaat over zo'n honderd kilometer. Dat de motorrijders uit de omgeving elkaar gevonden hebben, komt door Alissa Smit. "Ik ben vorig jaar zelf begonnen met motorrijden en ik vond het wel jammer dat ik zelf bijna geen andere motorrijders kende en helemaal geen vrouwen", zegt ze.

"Mijn buurman rijdt ook en we hadden het idee: misschien kunnen we zelf een tochtje organiseren. We zijn een Facebookgroep gestart en dat is in een paar dagen een beetje uit de hand gelopen naar goed 200 leden."

Motor Toerclub Coevorden

Al van jongs af aan is Smit gek op motoren. Toen ze een keer voorop mocht bij haar buurman tijdens een ritje door de straat, was ze verkocht. Vooral oldtimers vallen in de smaak. "Dat vind ik iets meer karakter hebben, het heeft me altijd aangetrokken. Het maakt net wat meer lawaai."

En nu is ze zelf motorrijder en organiseert ze iedere zondag ritten onder de naam Motor Toerclub Coevorden. "Een van de motorrijders maakt een rit van rond de 100 kilometer. Normaal stoppen we onderweg bij een restaurantje voor koffie of gebak. Nu moeten we zelf de koffie maar meenemen."

Maar ondanks dat het kriebelt, ze haar Honda Rebel uit 1986 een opknapbeurt gaf en er een rit gepland staat, blijft de Honda van Smit vandaag in de schuur. Een oldtimer mag pas de weg op vanaf 1 maart. En dat is balen. "Zeker als je iedereen hier zo ziet staan", zegt ze. "Ik blijf dit weekend nog even kijken en over twee weekjes pak ik hem zelf weer."