PvdA Aa en Hunze wil 0-meting bromtonen inzien

De PvdA in de gemeente Aa en Hunze wil de 0-meting naar laagfrequent geluid (bromtonen) inzien die is uitgevoerd voorafgaand aan de bouw van windpark Drentse Monden Oostermoer.

Raadslid Henk Santes heeft vragen gesteld over de bromtonen die windmolens veroorzaken. Bij Windpark N33 in Veendam klagen omwonenden al langer over bromtonen, de tonen veroorzaken mogelijk gezondheidsklachten. "De PvdA vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om te voorkomen dat we in Aa en Hunze ook met dergelijke problemen te maken krijgen", schrijft Santes.

Kennis

Hij wil door het college regelmatig op de hoogte worden gebracht over nieuwe ontwikkelingen rondom het laagfrequente geluid. Ook moet duidelijk worden wie de situatie in de gaten houdt. "Blijft toezicht en handhaving op dit vlak ook in de toekomst taak van de gemeente?", vraagt Santes.

Hij wil weten of de gemeente in dat geval genoeg kennis in huis heeft of dat er samen met buurgemeente Veendam gezocht moet worden naar specialisten van buitenaf.

