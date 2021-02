Dion Otten stopt per direct met wegracen

Dion Otten (18) uit Assen stopt per direct met wegracen. Het is niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om op niveau verder te kunnen. Otten kwam vorig seizoen uit in het Duits Kampioenschap (IDM) Supersport 600.

"Het financiële gat is te groot en dan moet je op tijd een beslissing nemen. Daarnaast hebben we de tijd ook niet mee met corona. Ik snap dat sponsors het ook lastig hebben", zegt vader Edwin Otten. "Ik had het voorrecht om te doen wat ik het liefste deed en ik zal het vreselijk missen", reageert zoon Dion. "Een paar niveaus lager rijden is niet wat ik wil."

Een comeback in de toekomst is ook niet heel waarschijnlijk. "Als je er een tijdje uit bent, kom je niet meer zo snel op niveau. Maar zeg nooit nooit", zegt Otten senior.

Carrière

De carrière van Otten begon tien jaar geleden bij Racekids. Daarna volgden het NK mini-bikes, de Molenaar NSF100-Cup, Moto3 NEC en IDM Supersport 300. In die laatste klasse miste hij op een haar na de titel in het IDM, in hetzelfde seizoen Nederlands kampioen ONK Supersport 300.

WK Supersport 300

Op z'n zestiende maakte hij z'n debuut in het WK Supersport 300 en behaalde daar meerdere toptienklasseringen. Vanwege zijn lengte maakte hij vorig jaar de overstap naar de grotere motoren van het IDM Supersport 600. Na twee wedstrijden was zijn seizoen voorbij vanwege een crash. Na vier van de acht wedstrijdweekenden werd het seizoen gestaakt in verband met corona.

Otten zit op het TT Institute in Assen en volgt daar de richting autotechniek.

