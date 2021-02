Middelbare scholen hielden al rekening met heropening: 'Plannen al gemaakt'

Het nieuws dat de middelbare scholen vanaf volgende week weer deels open kunnen, zorgt voor blijdschap bij Drentse scholen. Een aantal scholen had er al rekening mee gehouden en was al begonnen met de voorbereidingen. "We zijn er klaar voor", zegt Peter de Visser van Stad & Esch en Dingstede in Meppel.

Leerlingen en ouders zijn vorige week al geïnformeerd over de plannen van de school. Stad en Esch gaat ervan uit dat de regel die sinds afgelopen juni gold, onderwijs op anderhalve meter afstand, weer van kracht wordt. "We hebben de subgroepen al gemaakt en gecommuniceerd." Afhankelijk van de grootte van de klassen, worden leerlingen ingedeeld in twee of drie groepen. Iedere dag mag dan een andere groep de les op school volgen.

'Kan veilig'

Officieel wordt de beslissing morgen pas genomen door het kabinet, waarna het morgenavond in de persconferentie bekend wordt gemaakt. Toch lekte gisteren na het Catshuisoverleg al uit dat de middelbare scholen weer open mogen. Ook het Roelof van Echten College in Hoogeveen verwacht dat het lesgeven in subgroepen de norm zal worden. "We zijn vorige week al begonnen met het maken van plannen. We vertrouwen erop dat dit veilig kan, al moeten we natuurlijk wel veiligheidsmaatregelen nemen", zegt bestuurder Albert Weishaupt.

De school maakt een op maat gemaakt rooster voor iedere klas, zodat er voldaan kan worden aan de coronaregels. Na de persconferentie gaan docenten van het Roelof van Echten College woensdagochtend opnieuw met elkaar om tafel. "Met een selecte groep gaan we kijken of we alles goed voorbereid hebben of dat we nog zaken moeten aanpassen. En dan kunnen we maandag of dinsdag van start."

'Vaker verrast'

Op het Dr. Nassau College in Assen houden ze nog een slag om de arm. "De vorige keren waren er ook verrassingen, wat ons betreft valt er nog geen zinnig woord over te zeggen", vertelt Marcel Klaverkamp. "We hebben er natuurlijk wel over nagedacht, maar we wachten de persconferentie af. We weten nog niet waar we rekening mee moeten houden."

