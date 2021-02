Waren er Romeinen in Drenthe? En wat deden die Spanjaarden hier? Stem nu bij Zoek het uit!

Wat deden de Spanjaarden hier in Drenthe in de 16e eeuw? En zijn er lang daarvoor ook Romeinen geweest in onze provincie?

Deze vragen werden ingestuurd naar Zoek het uit!. En jij mag nu kiezen op welke vraag wij het antwoord gaan zoeken!

Spanjaarden

In de 16e eeuw trokken de Spanjaarden door Nederland, en ook door Drenthe, gedurende de Tachtigjarige Oorlog. Bij Schoonebeek werd een flink aantal boerderijen in de as gelegd door de Spaanse soldaten, maar wat deden ze daar eigenlijk? Dat wil Arjan Klingenberg uit Schoonebeek graag weten.

Romeinen

Of wil je liever meer weten over de Romeinen? Jos Mulder, geboren in Valthermond, is benieuwd of er Romeinen zijn geweest in Drenthe. Waren er Romeinse Nederzettingen, of kwamen ze op bezoek?

