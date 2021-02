Oproep Drentse ondernemersverenigingen om weer open te mogen

Volgens INretail kunnen winkeliers, kappers, horecaondernemers en de cultuursector 'op een veilige, verantwoorde en gastvrije manier' klanten ontvangen. De ondertekenaars van de brief willen terug naar de situatie voor de huidige lockdown, toen nog 'gewoon' open waren. "Ook toen waren we in staat om met gezond verstand en goede maatregelen te zorgen voor een gastvrije en veilige binnenstad."

Zeven op de tien ondernemers redden het niet langer

INretail zegt dat het belangrijk is dat retail, horeca en cultuur tegelijk opengaan, omdat ze 'elkaar versterken'. Ook beweert de vereniging dat winkels verantwoord open kunnen, waarbij klanten de anderhalvemetermaatregel kunnen naleven. "Het is tijd om andere ondernemers (bakkers, slijterijen en supermarkten zijn al open, red.) ook de deuren weer te laten openen. Meer dan zeven op de tien ondernemers van wie de winkel nu gesloten is, geven aan het niet langer te redden."

Toch zijn er ook winkels waar anderhalve meter afstand houden lastig of zelfs onmogelijk is. Volgens INretail kunnen een reserveringssysteem of een triage met sneltests een oplossing zijn. "Zodat een gedeeltelijke openstelling op een veilige, verantwoorde en gastvrije wijze kan plaatsvinden."

Emmer-Compascuum

Hoewel de ondernemersvereniging in Emmer-Compascuum niet onderaan de brief van INretail staat, willen ondernemers in dat dorp ook weer open. De lokale ondernemersvereniging legt hiervoor een dringend verzoek neer bij burgemeester Eric van Oosterhout. "Wij doen een dringende oproep door via uw veiligheidsregio of het kabinet te bewegen ons toe te staan de deuren vanaf woensdag 3 maart te openen", schrijven de ondernemers in een open brief aan Van Oosterhout.

Als bakkers, slijters, drogisten en dierenspeciaalzaken veilig open kunnen zijn, dan wordt het tijd dat anderen ook kunnen volgen, stellen de briefschrijvers.

Kloppend hart

Sommige ondernemers in Emmer-Compascuum zouden op omvallen staan. "Wij kunnen dit lokale ondernemerschap niet missen. Onze ondernemers zorgen voor het kloppend hart en de leefbaarheid in het dorp. De vaten raken echter meer en meer verstopt en dit leidt tot onherstelbare schade."

Gevreesd wordt voor meer leegstand, een onaantrekkelijk dorpscentrum en aantasting van de leefbaarheid. Online bestellen en ophalen bij de winkel was een eerste voorzichtige stap in de goede richting, maar is echt onvoldoende, vinden de ondernemers.

Slimme oplossingen

Met die 'slimme oplossingen' waar INretail ook over schreef, zoals reserveren en sneltesten aan de deur in combinatie met de regels die golden voor de lockdown van 15 december, is gedeeltelijke openstelling op een veilige en verantwoorde wijze mogelijk volgens de ondernemers in Emmer-Compscuum. "Klanten bewijzen dat zij zich strikt aan deze regels houden. Dat zien we in de winkels die nog wel geopend zijn."

Op 3 maart moet daarom een volgende stap gezet worden. "Die stap is dat ondernemers weer open kunnen."

Winkeliers in Klazienaveen kondigden vorig weekend al aan hun deuren op 2 maart weer te openen. Zij staan met de rug tegen de muur en vrezen voor hun voortbestaan.

