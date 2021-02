Mogelijk derde broedpaar van oehoe's in Drenthe

In één van de grote Drentse bossen werd vorig jaar voor het eerste een oehoe-mannetje opgemerkt. Waar het precies is, dat wordt voor de rust van deze vogel niet bekendgemaakt. Oehoe-expert Hans Hasper houdt in de gaten of het mannetje gezelschap krijgt. Tijdens een donkere tocht door het bos hoort hij de roep van zowel een mannetje als een vrouwtje.

Tekst gaat verder onder de video:

Genoeg voedsel

"Je hoort een man, die is iets lager, en de vrouw, die is iets hoger qua geluid", zegt Hasper. Hij vertelt dat het geroep soms uren doorgaat. Misschien dat dit wel het derde broedpaartje voor Drenthe wordt, oehoe's leggen de eieren meestal in maart, soms al in februari.

Een derde paartje in Drenthe, dat had Hasper absoluut niet verwacht. In Duitsland, waar hij al jaren onderzoek naar oehoe's doet, is het rommeliger en zijn er voor de oehoe's meer ratten, houtduiven en andere prooidieren te vinden. "Drenthe ziet er wel leeg uit, maar dat is het dus niet. Er is dus genoeg te halen voor de oehoe."

Lees ook: