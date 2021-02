99 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Drenthe

De meeste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in de gemeente Emmen (+30), gevolgd door de gemeente Noordenveld (+15). Ook is een inwoner van de gemeente Emmen opgenomen in het ziekenhuis.

In Drenthe ligt het gemiddelde aantal besmettingen van de afgelopen zeven dagen op 124 besmettingen per dag. In totaal zijn er in onze provincie sinds het begin van de coronacrisis 21.071 positieve coronatests, 362 ziekenhuisopnames en 277 overlijdens gemeld.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 22-02-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 926 (+1) 5 15 Assen 2186 (+10) 39 12 Borger-Odoorn 1010 (+2) 18 12 Coevorden 1911 (+7) 43 25 Emmen 5416 (+30) 91 (+1) 58 Hoogeveen 3235 (+12) 58 37 Meppel 1436 (+4) 20 24 Midden-Drenthe 1308 (+9) 22 23 Noordenveld 922 (+15) 15 21 Tynaarlo 972 (+4) 15 20 Westerveld 556 (+1) 12 11 De Wolden 1151 (+4) 24 19 Onbekend 42 0 0

Drentse ziekenhuizen

In totaal liggen in de ziekenhuizen in Drenthe nog 36 coronapatiënten, meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN). Acht daarvan liggen op de intensive care, de rest op een 'gewone' verpleegafdeling. Dit kan gaan om patiënten uit heel Nederland, omdat coronapatiënten over alle ziekenhuizen in ons land worden verspreid.

Landelijke cijfers

Landelijk werden tussen gisterochtend 10 uur en vanochtend 10 uur 4217 positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn er iets meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 4124 ligt, meldt het RIVM.

Wel zijn er ruim vijfhonderd minder nieuwe besmettingen gemeld dan gisteren, toen het RIVM 4720 nieuwe coronagevallen registreerde.

Het aantal gemelde sterfgevallen door covid-19 steeg afgelopen etmaal met 32. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Zondag werden 17 overlijdens geregistreerd, zaterdag 62, vrijdag 50 en donderdag 74.