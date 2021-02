Eerste bewoners van Drents verzorgingshuis door huisarts ingeënt

Huisarts Steven Huizinga en ZZWD-bestuurder Mariska Roeters staan rond het middaguur al klaar in de gang van woonzorgcentrum De Weyert in Dwingeloo om de vaccins in ontvangst te nemen. Volgens de track-en-trace-code zou de bezorgdienst er om 11.23 uur moeten zijn. Het wordt uiteindelijk 13.00 uur. Een kniesoor die daarop let, die anderhalf uur later. Want ze wachten hier al vijf weken op de komst van de coronavaccins.

De bewoners van verzorgingshuizen behoorden aanvankelijk tot de eerste groep die aan bod zou komen voor een coronavaccinatie. Maar het liep anders, want eerst kregen de zorgmedewerkers in de acute zorg een prik en toen kregen verpleeghuisbewoners onder behandeling van een verpleeghuisarts een vaccinatie. Ook zelfstandig wonende ouderen van 85 jaar en ouder, die zelf (of met begeleiding) naar de priklocaties van de GGD kunnen komen, gingen de bewoners van de woonzorgcentra voor.

Quarantaine was niet leuk

"Daar zijn ze eindelijk, heerlijk. We hebben er lang op gewacht, maar heel fijn dat we kunnen beginnen vandaag. De bewoners krijgen het Moderna-vaccin. Dat geeft volgens de onderzoeken een bescherming van 94 procent. Over vier weken krijgen ze de tweede prik in de hoop dat ze binnen een aantal weken beschermd zijn tegen het coronavirus", zegt huisarts Steven Huizinga.

Bewoner Lina Dekker is de eerste die in Dwingeloo een vaccinatie krijgt. Ze is maar wat blij. "We hadden hier corona op de gang. Dat was niet leuk, hoor. We moesten allemaal vijf dagen in quarantaine."

De bewoners van twee locaties kregen vandaag een prik (Rechten: RTV Drenthe)

Het vaccineren van de vijftig bewoners op de locatie in Dwingeloo gaat gesmeerd; binnen een half uur hebben de eerste tien bewoners een prik in hun arm. Naast deze locatie krijgen ook de vijftig bewoners van ZZWD in Ruinen vandaag een prik. Vrijdag zijn dan de 35 bewoners van de locatie in Havelte aan de beurt.

Tot twee keer toe uitte het bestuur van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe een noodkreet richting Den Haag: kom op met die vaccins. Bestuurder Mariska Roeters kan niet met zekerheid zeggen of het de lobby was die er uiteindelijk toe leidde dat bij ZZWD nu de eerste vaccins vandaag op de mat vallen. De blijdschap overheerst vandaag vooral. Vanochtend was er al gebak voor iedereen.

Versoepeling niet direct

Het is een eerste stap op weg naar versoepeling van onder meer de bezoekersregeling, die nu is beperkt tot één bezoeker per dag. "De eerste prik in de arm is een eerste stap naar meer ruimte. Ruimte voor versoepeling van bezoek, ruimte voor meer welzijn, ruimte voor meer verbinding met elkaar; echt de basisbehoeften die ieder mens heeft", zegt Roeters.

"Maar er komt ook meer ruimte voor de medewerkers, want die krijgen meer rust in het werk", vervolgt ze. "We kunnen vandaag echt nog niet beginnen met versoepelen, maar het is een eerste stap op weg daarnaartoe. En daar zijn we gewoon heel erg blij mee."

Aan het eind van de middag komt Roeters tot de ontdekking dat een bewoner per ongeluk geen vaccinatie heeft gekregen. De huisarts heeft niets meer over, want er wordt geen enkel vaccin verspild. "Ik ga proberen te regelen dat die bewoner vrijdag in Ruinen alsnog kan worden gevaccineerd", besluit Roeters.

Lees ook: