En Heuvelman durft nog wel verder te gaan. "Ik sluit helemaal niet uit dat FC Emmen er, via de play-offs, nog in kan blijven." Verder ontstaat er een discussie over het halen van Paul Gladon. Was deze aankoop echt nodig? Niet iedereen van het panel had de spits gehaald.

Gasten

Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

Dick Heuvelman (sportgeweten)

Presentatie

René Posthuma

FC Emmen Podcast 24: De bloemen gaan naar Vries

Abonneer je op deze podcast

De FC Emmen Podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps. Daar kun je je ook abonneren zodat je geen aflevering hoeft te missen.

| iTunes / Apple Podcasts | Google Podcasts | Stitcher | Spotify | TuneIn |