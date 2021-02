MHBOS: Geen vis, wel een verrassing voor voetbalscheidsrechters

"Het is allebei heel spannend, want je weet nooit wat er gaat gebeuren." Theo heeft het antwoord op de openingsvraag, wat de overeenkomst is tussen fluiten en vissen, ingestudeerd. De scheidsrechter uit Erica kwam in augustus 2020 voor het laatst in actie in het amateurvoetbal.

Mentaal sterker

Hij heeft zijn oude hobby weer opgepakt: vissen. Samen met maatje Herman, beide heren zitten ook bij de scheidsrechtervereniging HZO (Hondsrug Zuid Oost Drenthe), vermaakt Theo zich langs het kanaal ergens tussen zijn woonplaats en Nieuw-Amsterdam. "Je mist het praatje na de tijd in de kantine", legt Theo uit.

Het zijn van scheidsrechter, zeker bij de amateurs, is niet altijd een pretje. Toch zit de competitiestop Theo niet lekker: "Ik kan me best goed voorstellen dat mensen denken dat fluiten geen pretje is, want er zijn best eens incidenten op het veld. Daartegenover staat het spelplezier, je bent in beweging met elkaar. Dinsdagavond komen we met de jongens van de scheidsrechtersvereniging samen en komen allerlei verhalen op tafel. Dan bespreken we verschillende manieren om conflicten op te lossen. Je leert als scheidsrechter op het veld veel, ook word je mentaal sterker."

Bos bloemen

Het wil niet vlotten met Theo en zijn hengel en dus is het tijd voor de verrassing van de middag. De cameraploeg van Met het Bord op Schoot mag een heugelijk moment vastleggen. Met een bos bloemen overvalt Theo zijn maatje Herman, die de dobber even uit het oog moet verliezen. "De zilveren speld mag je ontvangen", zegt Theo, terwijl de camera de enthousiasteling probeert bij te benen. Herman is al meer dan tien jaar als scheidsrechterbegeleider actief voor de KNVB "We zijn jou heel dankbaar voor je werkzaamheden en inzet voor de arbitrage."

Scheidsrechter Herman Harmers heeft de zilveren speld gekregen (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

Herman is verrast. "Nou, wat mooi!", laat de jubilaris los. Even later voor de camera: "Het is een belangrijke waardering voor het vrijwilligerswerk dat ik doe. Ook een mooie erkenning voor alle scheidsrechters die op het veld staan en die je probeert naar een hoger niveau te brengen."

De hengels worden weer in de hand genomen. "We vissen ook samen op zee, hoor", wil Herman nog kwijt. Theo gooit zijn hengel nog meer eens uit. Niet in zee, maar het kanaal om de hoek. Net zo uitdagend. "Nee, het wil niet bijten vandaag. Misschien ligt het aan het weer. De snoeken zijn weggedoken. Het schiet niet op."

Lees ook: