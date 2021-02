15.000 euro voor Roder horeca dankzij gulle supermarktklanten

Vandaag was de laatste dag van de actie en werd het eindbedrag bekendgemaakt. De supermarkt schonk de eerste 5.000 euro, waarna klanten bij het afrekenen werd gevraagd één of meerdere euro's te doneren. De actie sloeg direct aan en klanten konden de tussenstand live zien in de winkel.

Delen door dertien

De sympathieke actie van de Roner grootgrutter valt goed bij de horecaondernemers, zo vertelt Bart de Vries van Het Wapen van Drenthe. "Jumbo Jansema benaderde mij met de vraag of dit een goed idee was. Ik ben met collega's in gesprek gegaan en we hebben dertien restaurants gevonden die allen zwaar worden geraakt door deze crisis. Zo'n actie is dan een mooi gebaar."

De 15.000 euro wordt dus door dertien gedeeld, waarmee het volgens De Vries vooral een druppel op een gloeiende plaat is. Wel denkt hij dat dit een mooie aanzet kan zijn voor meer acties. "We hadden stiekem gehoopt deze week goed nieuws te krijgen over een heropening, maar dat lijkt nog ver weg. Alle acties zijn dan ook welkom."