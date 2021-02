Mokken, postzegels en schilderijen: Hunebedcentrum is een verzameling rijker

"Toen ik op de basisschool zat, had ik al een kaart van Nederland in mijn slaapkamer hangen met kopspelden bij de plekken waar hunebedden in Drenthe lagen", legt Van der Zee uit. "Toen had ik nog nooit een hunebed gezien, maar ik had er wel wat boeken over die ik van mijn opa had gekregen. Ik twijfelde of ik archeologie of tandheelkunde moest gaan studeren."

Theelepeltjes

Van der Zee werd tandarts, maar de fascinatie voor de hunebedden bleef. Toen hij in de jaren negentig in Drenthe kwam wonen begon hij zijn verzameling. Inmiddels heeft hij ruim driehonderd voorwerpen in zijn bezit.

Benieuwd wat het oudste voorwerp in de verzameling is? Bekijk dan de video! (Verhaal gaat verder onder de video)

Het meest trots is Van der Zee op zijn collectie theelepeltjes. Inmiddels heeft hij er tweeëndertig. "Sommige lepeltjes komen uit de jaren dertig. De meest recente is een roerstaafje met een hunebed erop. Je kan een hunebed bovenin afbeelden, op de steel of in de bak. Zo zie je zoveel verschillen. Dat vind ik prachtig."

Duizenden spullen

Het Hunebedcentrum is blij met de collectie. "Het brengt ons heel veel nieuwe attributen waarmee we mooie exposities kunnen gaan maken", zegt Gijs Klompmaker van het Hunebedcentrum.

Maar als het aan Klompmaker ligt, blijft het hier niet bij. "Het is een fantastisch begin, een groot begin met honderden spullen. Maar we hopen dat we onder leiding van Van der Zee naar de duizenden spullen toegaan." Iedereen die nog een voorwerp met een hunebed op zolder of in de kast heeft liggen, kan een berichtje sturen naar het Hunebedcentrum.