Streep door Olympia's Tour en Ronde van Groningen

Volgens de organisatie is er opnieuw geen enkel perspectief om een wielerwedstrijd in de openbare ruimte te organiseren met deels amateursporters. Verplaatsen naar het najaar is geen optie volgens de organisatie, omdat er dan geen garanties zijn voor een sterk deelnemersveld dat past bij deze koers.

Dat laatste heeft alles te maken met de krapte op de internationale wielerkalender in het najaar. Veel koersen worden nu al verplaatst richting het einde van het wielerseizoen. De volgende editie van Olympia's Tour staat nu gepland voor volgend voorjaar. Tijdens de laatste editie, in oktober 2019, werd de tweede etappe op en rond de VAM-berg in Wijster verreden.

Ronde van Groningen

Hetzelfde geldt voor de Ronde van Groningen. Ook deze vrije klassieker voor elite/beloften wordt doorgeschoven naar volgend jaar. De wedstrijd was vorig jaar één van de laatste sportevenementen die nog wél doorging voor de eerste lockdown. Tijmen Eising uit Emmen won de koers toen voor de tweede keer. Ook in 2017 was hij de snelste.

Ronde van Drenthe

De Ronde van Drenthe heeft bij de wereldwielerbond UCI een verzoek ingediend om de wedstrijd te verplaatsen van maart naar oktober. In april hoopt de organisatie daar duidelijkheid over te krijgen. Vorig jaar was het het eerste grote sportevenement in Drenthe dat niet doorging in verband met corona.