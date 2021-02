Verkiezingsposters in Westerveld beklad met Nazi-verwijzingen

Buurtbewoners zeggen dat het al vaker is gebeurd dat verkiezingsposters zijn beklad. De daders zijn duidelijk geen voorstander van het huidige coronabeleid. Eerder is met graffiti 'Vrijheid' opgeschreven. Toen werden de borden met zwarte verf overgeschilderd. De daders kwamen daarna met witte verf terug in schreven nu 'Hugo Mengele' op de borden.

Ook in Frederiksoord was het raak. Daar werden verkiezingsposters van het bord afgescheurd. De posters die te goed vastgelijmd waren, zijn met witte graffiti onleesbaar gemaakt.

Theo Claas hoorde van de vervelende teksten en kwam meteen in actie (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

"Ik vind deze teksten echt ongelofelijk", zegt Theo Claas. Hij is actief voor de Partij van de Arbeid in de regio. Hij sprong meteen in de auto toen hij hoorde van het bekladde bord. "Dit is vreselijk. Dit mag je niet accepteren. Daarom plak ik er nu maar gauw posters overheen."

Claas kan het onmogelijk begrijpen. "Beseffen die mensen überhaupt wat ze hier neerkladden? Volgens mij niet. Ze klagen over hun vrijheden, maar elders in de wereld zijn voorbeelden waar het veel erger is."

Ook een buurtbewoonster reageert geschrokken. "Dit moet nachtwerk geweest. Toen ik ging slapen, was het bord nog schoon, maar toen ik 's ochtends de gordijnen open deed, was dit het eerste wat ik zag. Een akelig gezicht. Ik heb wel een idee waarnaar ze verwijzen, maar dat vind ik een walgelijk idee."

Ook de poster van Wobke Hoekstra (CDA) moest het ontgelden (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

