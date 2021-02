Uitzonderingspositie Healthy Ageing Tour: in maart te gast op TT Circuit en VAM

De internationale Healthy Ageing Tour voor elite-vrouwen vindt vanaf 10 maart in een aangepaste vorm plaats. De eerste etappe is op het TT Circuit in Assen, de tweede etappe is rond de Marnewaard kazerne bij Lauwersoog en de derde etappe is op en rond de VAM-berg in Wijster.

Daarmee neemt de etappekoers een uitzonderingspositie in. De provincie Drenthe heeft onlangs bekendgemaakt dat er voor 1 juni geen grote evenementen in onze provincie plaats mogen vinden.

De wedstrijden vinden op afgesloten omlopen plaats, waar geen publiek toegelaten wordt. Alle betrokkenen die wel toegelaten worden moeten door middel van tests kunnen aantonen dat ze niet met het coronavirus besmet zijn. De wedstrijden voor junior-vrouwen gaan dit jaar niet door.

Topsportwedstrijd

Voor de Healthy Ageing Tour voor elite-vrouwen wordt een uitzondering gemaakt, omdat het om een topsportwedstrijd gaat. Het deelnemersveld zal alleen uit UCI World Tour Teams, UCI Continental Teams en twee nationale selecties bestaan. Dat betekent dat er tijdens deze editie geen amateurploegen welkom zijn.

Voor veel deelnemers is de Healthy Ageing Tour een belangrijke voorbereidingskoers op de Olympische Spelen die vanaf juli in Tokio zullen plaatsvinden.

Streng protocol

Voor de etappekoers is een streng gezondheidsprotocol opgesteld. Er wordt een strikte bubbel gecreëerd. Rensters en begeleiders moeten een negatieve PCR test van maximaal 72 uur oud kunnen voorleggen. Ook worden zij bij het betreden van de accommodatie met een antigeen sneltest nogmaals gecontroleerd en mogen zij daarna geen contact meer met mensen buiten de bubbel hebben. Alle teams verblijven op een vakantiepark waar elk team twee huizen heeft en waar iedereen beschikt over een eigen slaapkamer. Ontbijt en diner verzorgen de teams zelf in deze huizen, waardoor er geen samenkomst van mensen in open ruimte is.

Vertegenwoordigers van de jury, organisatie en media worden dagelijks getest. De toestemming om de Healthy Ageing Tour te kunnen verrijden is uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkeling van de verschillende varianten van het virus. De betrokken veiligheidsregio's en gemeenten kunnen bij een verslechtering van de situatie de toestemming intrekken.

Om aan de strenge voorwaarden te kunnen voldoen heeft de organisatie voor hermetisch afgesloten parcoursen zonder aanwonenden gekozen. Zo is de Healthy Ageing Tour de eerste UCI-wedstrijd zonder publiek.

Etappeschema

De eerste etappe vindt plaats op het TT circuit in Assen, op de tweede dag gaat een individuele tijdrit over het grondgebied van de Marnewaard kazerne bij het Groningse Lauwersoog en de slotetappe vindt plaats op een parcours op en rond de VAM-berg in fietsprovincie Drenthe. In augustus 2020 werd hier onder ook al strenge voorwaarden het NK op de weg verreden.