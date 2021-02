Bouw ziekenhuis Meppel gaat voorspoedig: 'Fantastisch om te zien'

Het nieuwe ziekenhuis, dat de naam Isala Meppel zal dragen, staat recht tegenover het Diaconessenhuis in Meppel-Oost. Het zorgpersoneel dat daar werkt kan vanuit het oude ziekenhuis zien hoe het nieuwe gebouw verrijst.

"Het gaat heel voorspoedig. Dat is fantastisch om te zien", zegt Mariska de Groot, transitiedirecteur Isala Diaconessenhuis. "Het is een nieuw, fris gebouw met nieuwe apparatuur. Het is echt afgestemd op de huidige tijd."

'Mooi op schema'

Toen de plannen voor dit ziekenhuis werden gepresenteerd werd voor de opleverdatum gemikt op eind 2022. Maar zoals het nu lijkt is het gebouw eind dit jaar al af.

Waar het coronavirus op veel plekken roet in het eten heeft gegooid, valt het bij dit grote project mee. De Groot: "We liggen heel mooi op schema. Er werken tweehonderd mensen aan dit ziekenhuis en dat loopt nog op tot driehonderd de komende tijd."

Grotere ic?

Wel heeft de komst van het virus een paar nieuwe vraagstukken opgeworpen. Want heb je als ziekenhuis in deze tijd bijvoorbeeld niet een grotere intensive care (ic) nodig?

"Natuurlijk hebben we daar over nagedacht. Maar het probleem van de ic's is niet de ruimte. Dat is de schaarste van het personeel. Daarom hebben we juist gekozen om de ic-capaciteit in Zwolle te concentreren, zodat die daar hun werk goed kunnen doen."

Het ziekenhuis kan patiënten die naar de ic moeten in Meppel opvangen, maar als ze daar langdurig moeten liggen gaan ze naar Zwolle.

(Bekijk hier onze reportage over de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Meppel. Het verhaal gaat verder onder de video)

Minder ver lopen

Isala Meppel wordt het eerste compleet elektrische ziekenhuis van Nederland. Dat houdt in dat het gebouw helemaal gasloos is. En ook aan de buitenkant zie je dat het anders is dan het oude gebouw. "Het is veel compacter", beaamt De Groot.

Dit betekent niet dat patiënten binnen straks iets zullen missen. "We krijgen alles terug wat we hadden. Maar in het oude ziekenhuis was veel inefficiënt gebruikte ruimte, zoals lange gangen en kelders."

Patiënten zullen in het nieuwe ziekenhuis minder ver moeten lopen. Dit komt ook omdat de ruimte anders ingericht is. Zo krijgen de spoedeisende hulp en de huisartsenpost een gezamenlijke ingang.

'Geen hotel'

Daarnaast is er extra aandacht voor de oudere patiënt. Er komt een speciale afdeling ouderengeneeskunde. Hier gaat het er vooral om dat ouderen zoveel mogelijk in beweging blijven.

"Het is hier geen hotel", zegt De Groot. "Het is een bijzonder aspect van dit ziekenhuis dat we er alles aan doen om mensen snel weer in beweging te laten komen." Dan kun je denken aan eten aan tafel, in plaats van in bed. "Dat is echt in het belang van het herstel. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan."

Ook zorginstelling Noorderboog, dat nu ook vastzit aan het Diaconessenhuis, verhuist mee.

In het Reestdal

Wie over de A32 door Meppel rijdt, kan in het Reestdal de contouren van het nieuwe gebouw al goed ontwaren. Vier verdiepingen, ronde vormen en natuurlijke kleuren, zoals groen en bruin. "We zijn bevoorrecht dat we hier mogen bouwen", zegt De Groot. "En daar willen we recht aan doen. Ook in het interieur straks. Zodat als je binnen bent, je het idee hebt dat je in het Reestdal bent."

Het nieuwe ziekenhuis moet opgaan in de omgeving van het Reestdal (Rechten: RTV Drenthe)

