Drentse zwemleraar met unicorn in Hofvijver voor hervatting zwemles

"En dan hopen we dat er ergens een raampje opengaat en dat iemand luistert", zegt Groenewegen. De zwemleraren hopen te bereiken dat ze weer zwemles mogen geven, op korte termijn.

Veiligheid van de kinderen

Het gaat hen vooral om de veiligheid van kinderen. Met de zomervakantie in het vooruitzicht, hoopt Groenewegen dat er nog zoveel mogelijk kinderen 'zwemklaar' gemaakt kunnen worden, zodat ze zichzelf kunnen redden in het water. "Bij kinderen is het automatiseren van de zwemslagen vooral belangrijk en dat is nu al twee keer onderbroken vanwege een lockdown", legt Groenewegen uit.

De gevolgen van de lockdown werken dan ook ver door: "We hebben nu wachtlijsten van een jaar voor onze zwemlessen", vertelt Groenewegen. "Als de lessen weer mogen beginnen, moeten eerst de kinderen afzwemmen die halverwege het traject zitten. Pas dan kunnen er weer nieuwe kinderen bij. De bestaande groepen zitten hartstikke vol."

Stapsgewijs heropenen

Groenewegen benadrukt dat het geen protest tegen de coronaregels is, want de zwemleraren begrijpen dat er maatregelen genomen moeten worden om de pandemie te bedwingen. "Maar als scholen open kunnen en gymlessen door kunnen gaan, kunnen zwemlessen toch ook doorgaan?", vindt Groenewegen. "Zwemscholen hebben de protocollen goed voor elkaar. Daar zien we geen probleem."

Vanuit de politiek ziet de zwemleraar nog geen signalen dat het heropenen van de zwembaden snel aan bod komt. "Maar het kan ook stapsgewijs, door bijvoorbeeld wél de zwemlessen door te laten gaan, maar nog niet het vrij zwemmen", stelt hij voor.

De actie volgen

Het is de bedoeling dat de actievoerders vanochtend om 10.00 uur live gaan via de Facebookpagina van hun zwemschool. Zo kan iedereen de actie coronaproof volgen, want het is niet hun bedoeling dat er veel mensen naar de Hofvijver komen. Hieronder geven de heren een voorproefje van wat ze voor de politici gaan zingen: