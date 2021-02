Cel en behandeling geëist voor stichten brand in instelling Geeuwenbrug

Tegen een man uit Geeuwenbrug heeft justitie één jaar cel, waarvan 347 dagen voorwaardelijk, en een lange behandeling bij Hoeve Boschoord geëist voor brandstichting en mishandeling. De man sloeg en schopte een medewerkster van een woongroep in Geeuwenbrug in september vorig jaar en stichtte daarna brand op zijn kamer.

De 26-jarige man heeft bekend. Hij woont in de woongroep vanwege een lichte verstandelijke beperking en psychische problemen. Op de avond van 24 september wilde een begeleidster met hem praten, omdat de man een kikker op zijn kamer had. De man was boos en stuurde haar weg.

Pakpapier in brand

Toen de vrouw naar buiten liep, ging hij haar achterna, trok aan haar haar en begon haar te schoppen en te slaan. Volgens de man had ze hem uitgedaagd. Hij woonde ook toen al gedwongen in de woongroep en wilde meer vrijheid. Volgens hem werd dat telkens beloofd, maar kwam er niks van terecht. Dat maakte hem boos.

Een collega kwam de begeleidster te hulp, waarna ze de man terug naar zijn kamer brachten. Daar vernielde hij van alles in zijn woede en stak hij uiteindelijk pakpapier in brand. Niet om anderen in gevaar te brengen, maar omdat hij zichzelf wat aan wilde doen, legde hij in vanochtend uit in de rechtbank in Assen. "Ik wilde naar het ziekenhuis." Volgens de officier van justitie heeft hij zijn medebewoners wel degelijk in gevaar gebracht. "Zo'n brand kan heel snel uit de klauwen lopen."

Naar Hoeve Boschoord of niet?

Toen de brandweer kwam, hadden medewerkers het vuur al geblust en stond alleen de kamer nog vol rook. De man bleef ongedeerd en werd aangehouden. Na achttien dagen voorarrest kwam hij vrij. Hij zit nu weer in de instelling in Geeuwenbrug, maar volgens de psycholoog die hem heeft onderzocht moet hij naar Hoeve Boschoord om de behandeling te krijgen die hij nodig heeft om herhaling te voorkomen.

De man zelf maakte in de rechtszaal duidelijk dat hij dat absoluut niet wil. De reclassering en zijn advocaat vinden het ook niet nodig. Zij vinden dat de man, die verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard, geen straf verdient en verder behandeld en begeleid moet worden in Geeuwenbrug.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak. Als ze de strafeis van de officier overneemt, hoeft de man niet terug naar de gevangenis. Het onvoorwaardelijke deel van de celstraf heeft hij al in voorarrest uitgezet