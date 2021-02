Kogel door kerk: M&G Group met fabriek naar Assen-Zuid

Het is een miljoenenoperatie. Maar hoeveel de nieuwbouw kost wil operationeel directeur Jeroen de Haan niet zeggen. "We zitten nog middenin het proces van bouwtekeningen en ontwerpen, en we moeten nog aanbesteden."

Van belang voor Noord-Nederland

De Haan is dolblij dat het moederbedrijf de knoop heeft doorgehakt, dat er in Assen-Zuid een gloednieuwe, ultramoderne fabriek kan komen. "Dit is van belang voor het behoud van M&G in Noord-Nederland", aldus De Haan. Want in de nieuwe fabriek worden de productielocaties Burgerhout in Assen en Muelink en Grol (M&G) in Groningen samengevoegd. Daarbij is 350 man personeel betrokken.

De operatie is vooral winst als het gaat om efficiëncy, zegt De Haan. "In Assen en Groningen werken we in totaal vanuit elf gebouwen. Al die vervoersbewegingen tussen de verschillende bedrijfshallen is niet handig. In Assen-Zuid komt alles bij elkaar. Want in Assen en Groningen doen we nagenoeg hetzelfde. We maken bijna alles wat met rookgasreinigingsinstallaties en ventilatiesystemen te maken heeft. In één moderne fabriek kan dat beter en sneller."

Op de productielocaties van M&G in Assen en Groningen maken ze rookgasafvoer- en ventilatiesystemen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

De nieuwbouw is belangrijk, om in de toekomst de toenemende concurrentie op de Europese markt beter aan te kunnen. Het fabricageproces wordt dan ook gemoderniseerd. Ook komt er een innovatiecentrum in de nieuwe fabriek.

Goed bereikbaar

Assen-Zuid, waar op dit moment de gemeente een nieuwe bedrijventerrein aanlegt, bleek voor de M&G Group de beste locatie voor hun toekomstplannen. "Het is een mooie zichtlocatie, dichtbij de snelweg. Dat is goed voor onze bedrijfsnaam, maar het is ook goed bereikbaar en dat is belangrijk voor ons personeel dat in Groningen werkt. En logistiek gezien natuurlijk heel handig voor de vrachtwagens, je zit zo op de snelweg om onze producten naar de klant te brengen", vertelt De Haan.

De bouwlocatie van de M&G Group op het bedrijventerrein Assen-Zuid (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

De gemeente Assen is sind begin dit jaar druk bezig het bedrijventerrein bij Assen-Zuid bouwrijp te maken. Als alles meezit, wil de M&G Group nog dit jaar beginnen met bouwen. In 2023 moet de nieuwe fabriek er dan staan.

Op het bedrijvenpark Assen-Zuid komen behalve de M&G-fabriek, een energie-hub met een groen pompstation, een Burger King en een Starbucks.

