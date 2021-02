Coronacijfers: 88 nieuwe besmettingen, 3 Drenten overleden

In Drenthe zijn het afgelopen etmaal drie inwoners uit onze provincie overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Daarnaast zijn vier personen opgenomen in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In totaal zijn er 88 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Gisteren werden nog 99 nieuwe besmettingen gemeld.

Twee sterfgevallen vonden plaats in de gemeente Hoogeveen tegenover één uit Coevorden. In laatstgenoemde gemeente werd vanwege een coronabesmetting ook iemand opgenomen in het ziekenhuis, net als in de gemeente Emmen. In Midden-Drenthe moesten twee mensen in het ziekenhuis worden opgenomen in het ziekenhuis door de gevolgen van een coronabesmetting.

De meeste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in de gemeente Emmen, waar in de afgelopen 24 uur dertig nieuwe besmettingen werden geregistreerd. Ook de gemeenten Hoogeveen en Assen scoorden relatief hoog met respectievelijk dertien en twaalf nieuwe coronabesmettingsgevallen. In Borger-Odoorn bleef het in het afgelopen etmaal het meest rustig. Daar werd slechts één persoon geregistreerd met een coronabesmetting.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 23-02-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 928 (+2) 5 15 Assen 2198 (+12) 39 12 Borger-Odoorn 1011 (+1) 18 12 Coevorden 1918 (+7) 44 (+1) 26 (+1) Emmen 5446 (+30) 92 (+1) 58 Hoogeveen 3248 (+13) 58 39 (+2) Meppel 1438 (+2) 20 24 Midden-Drenthe 1315 (+7) 24 (+2) 23 Noordenveld 927 (+5) 15 21 Tynaarlo 975 (+3) 15 20 Westerveld 560 (+4) 12 11 De Wolden 1153 (+2) 24 19 Onbekend 42 0 0

Landelijk werden er tussen maandag- en dinsdagochtend 3846 positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen dat op 4282 ligt, blijkt uit de RIVM-cijfers. Ook vergeleken met maandag (4201) en zondag (4693) turfde het instituut minder positieve tests. Het RIVM waarschuwde eerder voor toenemende besmettingscijfers doordat steeds meer mensen de oprukkende Britse variant van het coronavirus oplopen.

Het aantal gemelde sterfgevallen door COVID-19 steeg afgelopen etmaal met 94. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden landelijk in totaal 32 overlijdens geregistreerd.

Periode afnemende coronabesmettingen ten einde

Ondanks de afnemende coronabesmettingen in het afgelopen etmaal, lijkt de periode van afnemende coronabesmettingen ten einde. Het RIVM registreerde in de afgelopen week 29.977 positieve testresultaten, 19 procent meer dan de week daarvoor. De cijfers verschijnen enkele uren voordat het kabinet naar verwachting diverse versoepelingen van de coronamaatregelen zal bekendmaken.

Het RIVM stelt vast dat Nederland in 'een kwetsbare positie' zit. "Bij te snelle versoepelingen zal het aantal besmettingen, en daarmee het aantal ziekenhuisopnames, weer toenemen", waarschuwt het RIVM.