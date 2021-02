Hoogeveen krijgt grond aan Industrieweg niet verkocht

Op deze manier hoopt de gemeente een bredere doelgroep aan te boren. De locatie is al langere tijd openbaar te koop, maar er was de afgelopen jaren weinig interesse. In 2017 is er een overeenkomst geweest met een ontwikkelaar voor zorgappartementen. Dit plan is destijds op niets uitgelopen. Het gaat in totaal om zo'n 650 vierkante meter per kavel.

Geen belangstelling

Wethouder Jan Zwiers weet niet goed waarom er geen interesse is voor de grond. "Als een geïnteresseerde partij meerdere opties heeft, hoeven ze geen reden op te geven waarom ze afzien van de koop. Dat kan te maken hebben met een betere locatie of dat de koop op dat moment toch niet schikt. Daarom hebben we de doelgroep verbreed, zodat er meer interesse ontstaat voor de kavels."

"Het is een markante plek. Je krijgt het gevoel dat je Hoogeveen echt binnenrijdt", vervolgt Zwiers. "Het belangrijkste voor ons is om de kavels te verkopen. We zullen zien."

Spoedige invulling

De grond maakt onderdeel uit van project Mauritsplein. Dat plan is grotendeels afgerond. De wethouder hoopt daarom op een spoedige invulling van de locatie. "Er wonen natuurlijk ook mensen aan de overkant van het Prins Mauritsplein. Ook aan de overkant van de straat wordt gebouwd. Je hoopt dat alles netjes wordt afgerond", vertelt Zwiers. "Je gunt die mensen ook een plezierig beeld."