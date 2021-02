Eigenaar kledingzaak zit niet bij de pakken neer na zoveelste roof

Voor ondernemer Corné Derksen van de gelijknamige kledingzaak in Emmen vond er afgelopen nacht een trieste herhaling van zaken plaats. Zijn kledingzaak aan de Notaris Oostingstraat was afgelopen nacht voor de zoveelste keer het doelwit van een inbraak. "Ze moeten ons weer hebben, dacht ik vanochtend", verzucht de getergde ondernemer.

De inbrekers forceerden een etalageraam en kwamen vervolgens met vijf mensen binnen, aldus Derksen die camerabeelden in zijn bezit heeft. "Tijdens de inbraak gingen onze mistgeneratoren af, waardoor de daders geen hand meer voor ogen zagen. Ze begaven zich hotsend en botsend op de tast door de zaak."

Dure merkkleding

Ondanks het slechte zicht slaagde het groepje er in om in anderhalve minuut tijd vier tassen met dure merkkleding te roven. De politie was gelukkig voor Derksen snel ter plaatse en wist twee verdachten op een scooter aan te houden op de Kerkhoflaan. "Twee tassen met kleding ter waarde van 20.000 euro hebben we dankzij die actie weer terug." De andere daders zijn ontkomen. Derksen zegt dat die er met nog eens twee gevulde tassen vandoor zijn gegaan.

Derksen & Derksen, al sinds 2006 gevestigd aan de Notaris Oostingstraat, is al meerdere keren het slachtoffer geweest van een brutale roof. Hij liet al eerder zware zwerfstenen plaatsen voor de ingang en de etalages om ramkraken te voorkomen. Derksen zelf is inmiddels de tel al kwijt wat betreft inbraken in zijn zaak: "De laatste keer was in november. In totaal zal het bij elkaar wel vijftien keer raak zijn geweest bij ons."

Vreselijke periode

De ondernemer weet niet wat hij meer kan doen om toekomstige pogingen te voorkomen. "Ja, stoppen. Maar dat gaan we nooit doen. Ook ga ik mijn assortiment niet aanpassen door te stoppen met bijvoorbeeld bepaalde merken. Wellicht dat we de beveiliging nog verder kunnen aanscherpen. Dat moeten we nog bekijken."

Inmiddels is de etalage en andere schade weer hersteld. Derksen kan nog niets zeggen over het financiële nadeel dat hij geleden heeft door de inbraakpoging. Wat blijft is een nare nasmaak. "Door corona is dit al een vreselijke periode. En dan komt dit er bij. In wat voor een wereld leven we?"

