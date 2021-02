Van poppentheater tot eigen camping: familie Boerwinkel gaat het avontuur aan

Het is rustig aan de rand van het Norger bos, ruim een week na de hevige sneeuwval in het land. Jeroen en Laura Boerwinkel hebben het desondanks druk. Met telefoontjes, boekingen en de vele klussen die tussendoor komen.

Wat te denken van de weg die over het campingterrein loopt? "Die lag er vóór de sneeuw nog uitstekend bij, maar moet nu worden aangepakt", zegt Jeroen. "En zo zijn er dagelijks van die dingen waar je tegenaan loopt."

Andere tak van sport

Met het Theater van de Droom verwierf het echtpaar lokaal al veel bekendheid. Jeroen speelt al zijn hele leven toneel, Laura helpt sinds een aantal jaar met de administratieve kant van het verhaal. In 2019 beleefde het theater zijn beste jaar ooit, maar anno 2021 is de praktijk weerbarstig. "Sinds maart 2020 lag alles stil. Écht alles", schetst Jeroen.

Voor de Meppelers kwam het bericht dat men in Norg zocht naar nieuwe campingeigenaren dan ook op een goed moment. "We kenden deze camping al, omdat we hier meerdere keren hebben gekampeerd", zegt Laura. "De camping en het dorp vinden we prachtig en onze kinderen vinden het ook leuk."

Hoewel het werk als campingbeheerder toch wezenlijk verschilt van het bestieren van een poppentheater, zien de twee de uitdaging zitten. "En we laten het theater niet voor wat het is", zegt Jeroen. "We willen straks, wanneer het weer kan, de twee zaken combineren. De vraag is alleen hoe snel alles weer van de grond gaat komen."

Goed duo

In ieder geval weten Jeroen en Laura dat ze het de komende tijd druk gaan krijgen. De boekingen komen gestaag binnen en op 1 april moet de camping weer open gaan. Naast een wisseling van de beheerders, zijn er ook nieuwe eigenaren. De camping gaat meer focussen op chalets.

De nieuwe beheerders zijn in ieder geval dolenthousiast. "We hebben er veel zin in", zegt Jeroen. "In een omgeving waarin veel gebeurd en veel te beleven is, zeker als corona straks onder controle is. Zelf houd ik er van om met mijn handen bezig te zijn en het mensen naar hun zin te maken. Laura is meer het zakelijke brein, we vormen al jaren een goed duo."

Er bestaat weinig angst dat corona roet in het camping-eten van de familie Boerwinkel gaat gooien. "Als we kijken naar de boekingen die nu al binnenkomen, hebben we niets te klagen", stelt Laura.