Herinrichting sportparken Veenoord en Emmer-Compascuum in de startblokken

Er zit weer schot in de herinrichtingsplannen voor de sportparken in Veenoord en Emmer-Compascuum. Bijna twee jaar geleden kwamen beide renovaties op losse schroeven te staan door de plotselinge bezuinigingsslag van de gemeente Emmen.

Maar 2021 lijkt een keerpunt te worden: Veenoord verwacht komende zomer de eerste schop in de grond te kunnen zetten, in Emmer-Compascuum mikken ze op het einde van het jaar.

Slijtage

In beide dorpen kijken de lokale sportverenigingen al jaren uit naar een fikse opknapbeurt van hun accommodaties. In Veenoord maken de lokale ijsvereniging, Stichting Speedway Veenoord en voetbalclub SV Twedo gebruik van het sportpark aan de Nieuweweg. Alle faciliteiten zijn echter behoorlijk aan slijtage onderhevig.

Het plan is om de ijsbaan en het speedwaycircuit te verplaatsen naar de overkant van de Nieuweweg. Het is de bedoeling dat de voetbalvelden, die nu nog verspreid liggen aan weerszijden van de weg, worden geconcentreerd aan de kant waar zich nu de ijsbaan bevindt.

Om tafel

Voorzitter Kees Goos van SV Twedo is blij dat er weer stappen voorwaarts worden gezet na een periode van stilte. "De gemeente en de drie verenigingen moeten nog wel om tafel over de herinrichting. Iedereen maakt daarbij wensen kenbaar en vervolgens wordt bekeken in welke vorm we dit gaan gieten."

Goos verwacht dat er in mei een definitief plan ligt en dat de werkzaamheden in juli of augustus kunnen beginnen. Bij elkaar komen de kosten uit op minimaal twee miljoen euro, schat hij in.

Kosten delen

De voetbalvereniging heeft momenteel drie wedstrijd- en trainingsvelden en een 'puppyveldje' voor de jongste spelers. "Onze wens is om straks te beschikken over twee wedstrijd-, een kunstgras- en een trainingsveld." Dit deel van de herinrichting komt voor rekening van de gemeente.

Acht nieuwe kleedkamers voor de vrouwelijke leden bovenop de al tien bestaande staat ook hoog op het verlanglijstje. "Net als een extra grote bestuurskamer." De club zou voor deze zaken zelf de portemonnee moeten trekken, maar Goos ziet ook kansen weggelegd voor kostenbesparing door die ruimte te delen met andere sportverenigingen. De club is verder hard toe aan een nieuwe tribune. "De huidige is af, rijp voor de sloop", aldus Goos.

CEC

In Emmer-Compascuum hoopt voetbalclub CEC tegen het einde van het jaar aan de slag te kunnen. De drie speelvelden en het trainingsveld liggen nogal verspreid over het park en dat moet compacter, aldus René Wijnands van de sportparkcommissie van de club. "Je moet soms brood meenemen voor onderweg als je naar een veld toegaat."

Het idee is om het aantal velden terug te brengen naar drie velden, waarvan eentje met kunstgras." De extra ruimte die door het weggevallen veld vrijkomt, wil CEC reserveren voor een eventuele uitbreiding in de toekomst.

Uit eigen zak betalen?

Volgens Wijnands heeft de gemeente twee miljoen gereserveerd voor de herinrichting van de velden, nieuwe verlichting en de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg. De club zelf wil ook graag de verouderde kantine, tribune en kleedkamers vervangen.

"Maar dat moeten we betalen uit eigen zak. Je praat dan al gauw over miljoenen en dat hebben we natuurlijk niet." Een gefaseerde aanpak is hier een mogelijkheid, denkt Wijnands. Het commissielid is in ieder geval blij dat er weer uitzicht is op de renovatie van het park. "Het komt nu heel dichtbij en dat is al heel wat."