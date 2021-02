De aanhouder wint: eerste zonnepanelen op kantinedak van VV Nieuw Buinen

Het begon allemaal met een energiescan van het project Drenthe Sport Duurzaam van Sport Drenthe. Omdat het relatief nieuwe gebouw van de club qua duurzaamheid nog wel wat stappen kon zetten, moest het groter worden aangepakt. "Als je niet verder kunt met energie besparen, is energie opwekken de oplossing", zegt Paul van Dijk van Sport Drenthe. Door zonnepanelen op het dak kon 's avonds de LED-veldverlichting branden. Dat zag de voetbalvereniging wel zitten.

Niet op het net

Maar dan begint de ellende. "De dag voordat we het plan in stemming wilden brengen op de ledenvergadering, kwam stroomnetbeheerder Enexis met de boodschap de grootverbruikaansluiting niet op het net kon worden aangesloten", zegt voorzitter Siert van der Laan. Overstappen naar een kleinverbruikaansluiting was geen oplossing. Dat was duur, technisch lastig en de terugverdientijd zou te lang worden.

Dat vonden niet alleen Van der Laan en Van Dijk bizar, maar ook PvdA-Statenlid Peter Zwiers kon niet rijmen dat in de Veenkoloniën grote windmolenparken en een fors zonnepark worden aangelegd, terwijl voor een kleine leverancier als VV Nieuw Buinen geen plek is.

'Wel windmolens die op het net kunnen en een voetbalvereniging niet?' (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Slepend dossier

Wat volgde was een dossier dat zich vier jaar lang opstapelde tot in de Tweede Kamer aan toe. Zwiers schakelde Kamerlid William Moorlag in en ondertussen volgden en sneuvelde de ene na de andere motie. Toenmalig minister Wiebes deed uiteindelijk een toezegging om iets te gaan regelen, maar krabbelde weer terug. Ondertussen bleef Enexis volharden dat er geen ruimte op het stroomnet was.

Doorzetter Siert Van der Laan begon te twijfelen: "Wie zijn wij als kleine club om tegen de overheid en Enexis te knokken?" Zwiers: "Het voelde als oneerlijke strijd van David tegen Goliath." Inmiddels was VV Nieuw Buinen wel het landelijke voorbeeld geworden hoe verduurzaming van een sportclub wordt tegengewerkt. Van der Laan: "De naam VV Nieuw Buinen viel in de Tweede Kamer vaker dan Ajax of Feyenoord. En opgeven staat niet in mijn woordenboek."

Accu out-of-the-box

Er werd zonder succes opnieuw overlegd met Enexis en windmolen- en zonneparkbouwers met de insteek om samen tot een oplossing te komen. Even gloorde de oplossing van een eigen stroomopslag, maar dat kostte circa 400.000 euro. Niet op te hoesten door een lokale voetbalclub. Ook de Drentse energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra zag het slepende dossier met lede ogen aan. Uiteindelijk bedacht een slimme ambtenaar een marktconsultatie. Bedrijven moesten maar laten zien dat ze een creatieve oplossing voor de voetbalclub konden vinden.

En die kwam er via zonneparkontwikkelaar PowerField. Zij stelden voor om een kleine energieopslag op eigen terrein te creëren en een kleinverbruikersaansluiting te creëren, zodat toch aan Enexis terug geleverd kon worden. Powerfield zou de helft van de kosten voor de accu voor haar rekening nemen, plus de kosten voor ledverlichting en auto-oplaadpunten. De provincie zou dan met subsidie het laatste zetje geven. En uiteindelijk kon dat plan worden doorgezet.

Voorzitter Siert van der Laan krijgt van Paul van Dijk van Sport Drenthe het duurzaamheidsbordje (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Voorbeeld voor Nederland

Paul van Dijk kijkt ondanks alles positief terug op het langslepende dossier: "Door de vasthoudendheid van VV Nieuw Buinen is verduurzamen bij provinciale sportkoepels en sportverenigingen in het hele land op de kaart gezet. En het project Drenthe Sport Duurzaam heeft landelijk vervolg gekregen in ondersteuningstrajecten van NOC*NSF en het ministerie van VWS."

Bovendien is de oplossing die in Nieuw-Buinen is neergezet misschien ook iets voor andere sportclubs. Voorzitter Siert van der Laan heeft al verschillende clubs aan de lijn gehad die belangstelling toonden voor het plan. Van Dijk: 'Voor Sportpark Wijster gaan we ook een soortgelijke oplossing zoeken met accu's. Enexis zegt de netwerkcapaciteit daar in 2025 op orde te hebben, maar dat duurt te lang."

Boek nog niet dicht

Voor Statenlid Zwiers kan het boek nog niet dicht: "Het probleem blijft dat er geen capaciteit op het net is. Den Haag moet echt nog wel gaan regelen dat sportverenigingen en kleine, niet-commerciële maatschappelijke initiatieven een klein stukje capaciteit op het net krijgen. Of zelfs voorrang."