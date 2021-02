Motor-examens deze week van start, vanaf volgende week ook weer lessen

Het is een feestelijke dag voor rijschoolhouder Kreeft in Hoogeveen. Vanaf half december lagen alle examens daar stil, maar vanaf vandaag mogen ze kandidaten weer af laten rijden. Rianneke is een van de gelukkigen, al is het wel een beetje spannend. "Ik heb de rode vlekken in mijn nek zitten", zegt ze lachend. "Nerveus ben ik wel, maar ik ben heel blij dat ik eindelijk examen mag doen. Ik heb er twee maanden op gewacht."

Opluchting

Ook rijschoolhouder Lucas Kreeft is opgelucht. "We zijn heel blij. Het was een paar maanden uitgesteld, dus het is voor zowel de medewerkers als de kandidaten een opluchting dat de examens weer hervat worden.

Vanavond werd bekend dat ook de instructeurs volgende week weer aan het werk mogen, voor alle voertuigen. Dat betekent dat naast de examen ook de rijlessen door mogen gaan. Toch hebben de rijscholen heel wat werk in te halen; het CBR had in de eerste lockdown al een achterstand van 300.000 examens. Een groot deel daarvan moet nog worden ingehaald.

Chaos

Theo Koops heeft een rijschool in Assen. Volgens hem is het een flinke uitdaging om de planning rond te krijgen. "Het is een ramp", zegt hij. "Het lukt me niet deze week al met de examens te beginnen. De hervatting gaat in kleine delen." Ook hekelt Koops het beleid van het CBR, die volgens hem een chaos is.

Half jaar wachten

Ook Kreeft vindt dat het CBR duidelijker kan zijn. "Lessen en examen doen op de motor is heel veilig. Kandidaten zitten niet naast de instructeur en hebben contact via een eigen koptelefoon. Dus daar zit het probleem niet in." Wie zich nu aanmeldt voor een examen, moet zo'n half jaar wachten. "Maar wie slim is, gebruikt die wachttijd om lessen te nemen", geeft Kreeft als tip.

Het kabinet heeft vanavond besloten dat de lessen vanaf volgende week dinsdag weer door mogen gaan. Het CBR maakt een beslissing over de examens. Die reactie is nog niet bekend.