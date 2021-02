MKB Drenthe: 'Benieuwd hoeveel zolders tot etages worden gebombardeerd'

Het demissionaire kabinet kondigde vanavond aan dat per verdieping maximaal twee klanten in de winkel mogen zijn. Vier uur van tevoren moeten zij zich hebben aangemeld. Om te voorkomen dat er toch contacten zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen, duurt een bezoek aan een winkel minimaal tien minuten.

Voor grote ketens zetten deze versoepelingen vermoedelijk weinig zoden aan de dijk. Kleinere winkels zien waarschijnlijk meer kansen. "Het is erg fijn dat klanten weer de winkels in mogen", luidt de eerste reactie van Hilbert Wiechers, voorzitter van MKB Drenthe. "Daar wordt de gemiddeld retailer blij van, want daar stop je je ziel en zaligheid in."

Verrassing

De regels die gelden per verdieping kwamen voor de ondernemer enigszins als een verrassing. Toch zijn die regels niet per definitie slecht nieuws, denkt hij. "Ondernemers zullen nog nooit zo blij zijn geweest met etages. Je bent ondernemer, dus elk haakje dat er is, probeer je te pakken. Ik ben benieuwd hoeveel zolders tot etages worden gebombardeerd."

De voorzitter van MKB Drenthe merkt dat ondernemers naar aanleiding van de persconferentie van het demissionaire kabinet nog met veel vragen zitten. Zo is niet duidelijk of klanten verplicht zijn op de etage te blijven, of dat zij wel door de winkel mogen lopen. "Ik verwacht daar de komende dagen meer duidelijkheid over", zegt Wiechers.

Hij hoopt dat na 15 maart, als de huidige maatregelen aflopen, weer meer mogelijk is. "Uiteindelijk willen wij de winkels gewoon open hebben, dat is het punt waarop wij echt tevreden zijn."

Lees ook: