Zwemscholen blijven dicht: 'Waarom geven ze ons geen kans?'

De deuren van zijn zwemschool mogen nog altijd niet open en zicht op betere tijden zijn uitgebleven. Voor Jeroen Jansen van Zwemschool de Dolfijn in Assen voelde de coronapersconferentie van het kabinet als een klap in het gezicht.

"Ik ben boos en verdrietig tegelijk, ik snap het allemaal niet meer", zegt Jansen. Het steekt hem dat de zwemscholen niet aan bod zijn gekomen tijdens de persconferentie. "We hebben geen stip aan de horizon gekregen. Als ze bijvoorbeeld hadden gezegd dat we op 1 april weer open hadden gemogen, had ik de handen in de lucht gestoken. Maar nu hebben we helemaal niets om naar uit te kijken."

'Naar de klote'

Volgens Jansen zou zijn zwemschool in deze coronatijd probleemloos bezoekers kunnen ontvangen. "We hebben alles goed voor elkaar en voldoen aan alle protocollen. Waarom geven ze ons gewoon geen kans? Het kan toch niet zo zijn dat wat ik in vijftien jaar heb opgebouwd door één iemand naar de klote gaat?", reageert Jansen op het door premier Rutte uitgesproken coronabeleid. "We hebben nu geen inkomsten. Achter de schermen probeer ik van alles, maar het helpt allemaal niet."

'Angst en beven'

Jansen zegt het met zijn zwemschool voorlopig nog wel uit te kunnen zingen. "Maar dat is natuurlijk niet bij alle collega's het geval", weet hij. "En ook ik heb stress van de huidige situatie. We worden in Den Haag gewoon niet gehoord. En dat terwijl de veiligheid van kinderen op het spel staat. Ik zie de gevolgen met angst en beven tegemoet."

