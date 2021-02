'Dat sportscholen niet open mogen, is heel moeilijk te verkroppen'

Het is voor haar een hard gelag. Eleveld wil dolgraag de deuren van haar sportschool openen, maar moet voorlopig afwachten. "Ik gun iedere ondernemer om weer los te mogen gaan, maar ik mag dat niet. Het is blijkbaar het offer dat moet worden gebracht om corona buiten de deur te houden."

Logica

Eleveld snapt de logica achter de versoepelingen niet. "Het is toch ook gek? Gezondheid boven alles, dat begrijp ik. Maar dan mogen kappers en chiropractors, die er niet aan ontkomen om mensen aan te raken, dus wél hun werk doen. En in sportscholen, waar je individueel en op gepaste afstand van anderen kunt sport, mag je niet je gang gaan. Snap jij het nog? Ik ben zó teleurgesteld", zegt ze.

Hoewel versoepelingen er niet in zitten en de sportschoolhoudster daar op z'n zachtst gezegd niet blij mee is, zit ze niet bij de pakken neer. "We hebben grenzen niet overschreden en gaan dat ook niet doen. Wat we wel kunnen doen, doen we. Zoals lessen livestreamen via Facebook, wandelen met senioren en personal training geven. Of de situatie me zorgen baart? Ja. Maar we krijgen zoveel steun van mensen die bij ons sporten, dat sterkt je. Na een nare mededeling van het kabinet is het even slikken, maar de handdoek in de ring gooien? Nooit!"

De deuren bij Action Center in Gieten blijven voorlopig gesloten voor sporters (Rechten: Action Center Gieten)

"Dat wij nog niet open kunnen, vind ik heel moeilijk te verkroppen. Sterker nog, ik vind het onbestaanbaar dat dit kan", zegt Bouwina Harthoorn van Atlas Sport in De Wijk. "Als ik het goed begrijp mag een masseur dus wel iemand masseren, maar ondertussen mag je niet fitnessen. In ons gebouw werkt ook een fysiotherapeut die mensen in behandeling heeft. Dat zorgt voor een heel dubbel gevoel als ik me omdraai en naar een lege sportschool kijk."

Volgens Harthoorn is er geen reden om de meeste sportscholen op slot te laten. "Het is bij ons in ieder geval volstrekt veilig", stelt ze. "Alles is keurig geventileerd en voldoet aan de nieuwste eisen. Er kan niets misgaan. En toch zag ik dit kabinetsbesluit van mijlenver aankomen. Raar hè?"

Nieuwe routine

De sportschoolhoudster noemt het een slechte zaak dat het voorlopig stil blijft bij Atlas Sport. "Voor ons bedrijf is het slecht, maar ook voor onze klanten. Neem alleen al ouderen, die moeten blijven bewegen zodat hun spieren in conditie blijven. En hun sociale contacten natuurlijk. Er wordt dan ook weleens geschamperd: 'Sporten kan ook wel buiten', maar dat is niet zo."

"We doen alles wat mogelijk is", gaat Harthoorn verder. "We hebben veel spullen uitgeleend en bieden online lessen aan, zo ontstaat er een nieuwe soort routine." Ondertussen trekt ze de conclusie dat er straks in een jaar tijd, een half jaar niet gesport kon worden in sportscholen. "Dat zie je liever anders", aldus de onderneemster. Zolang we niet open zijn, incasseren we geen abonnementsgeld. Maar op de achtergrond blijven we hard bezig om te vechten om weer te kunnen openen. Dat is ook onze plicht naar onze abonnementshouders, vinden we."

De streetdancelessen voor de jeugd kan bij Atlas Sport wel gewoon doorgaan (Rechten: Atlas Sport)

Op de Fight Game Academy in Zuidlaren wordt voorlopig ook niet gesport en dat zit eigenaar Sem Schilt behoorlijk dwars. "Ik vind het maar lastig", zegt hij. "Terwijl je buiten wel weer in teamverband mag sporten, maar er wordt niet bij gezegd niet met hoeveel. En dan die leeftijdsgrens van 27 jaar", mijmert hij. "Ik hoor al geluiden over sportscholen die een rechtszaak willen starten om schadeloos te worden gesteld. Sportscholen zijn allemaal heel erg de pineut."

Hoewel Schilt liever gisteren dan vandaag op oude voet verder gaat, prijst hij zich rijk dat hij nog wel elke dag in zijn sportschool actief is met bijvoorbeeld online clinics geven. "Al ga ik liever fysiek met een groep aan de slag, maar ik ben al blij dat ik aan het werk ben. Ik omarm de beperkingen wel, maar met frisse tegenzin. Bovendien vraag ik me af wanneer het genoeg is, het moment om weer open te mogen wordt steeds verlegd. Alsof je meedoet aan een hardloopwedstrijd en tijdens de wedstrijd steeds besloten wordt dat de finish verplaatst wordt."

Leed

"Ik denk dat er veel leed achter deze situatie weg komt", gaat Schilt verder. "De meeste sportscholen moesten medewerkers in dienst houden, maar de ondernemers zelf leveren in. Daarnaast vrees ik ervoor dat de situatie nog heel lang blijft zoals het nu is. Durf je straks nog op een drukke Zuidlaardermarkt of in een bomvolle Ziggodome staan? Als het aan mij ligt, kiezen mensen zelf wat ze doen. Geef sportscholen zelf de mogelijkheid om te openen, dan kunnen sporters zelf bepalen of ze het verstandig vinden om te komen trainen", besluit hij.