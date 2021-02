Winkeliersvereniging Klazienaveen: 'Voorbereidingen voor 2 maart gaan gewoon door'

Want vanaf 3 maart is winkelen op afspraak mogelijk en hebben klanten de mogelijkheid om te bestellen en iets via click and collect aan te schaffen. Per verdieping mogen maximaal twee klanten in een winkel zijn en duurt een klantbezoek minimaal tien minuten, om te voorkomen dat er contact is ontstaat tussen klanten die elkaar snel afwisselen. "Een deel van onze winkeliers krijgt door deze versoepelingen financieel gezien wat extra lucht", zegt Van der Velde.

De winkeliers in Klazienaveen die weer open willen (Rechten: Martijn Huigen)

'Zoethoudertje'

Maar die opmerking moet niet worden geïnterpreteerd alsof de actie om op 2 maart massaal de winkeldeuren te openen in Klazienaveen volledig van de baan is, voegt hij er direct aan toe. "Voor kleinere winkeliers zijn deze versoepelingen een mooi zoethoudertje, maar grotere winkeliers hebben er helemaal niets aan. Noem me naïef, maar ik had echt het verwachtingspatroon dat voor grotere winkeliers meer mogelijk zou worden."

Na de persconferentie hing Van der Velde meteen aan de telefoon om te overleggen van het bestuur van de winkeliersvereniging wat te doen. Een meerderheid van de 140 aangesloten winkeliers stond voor vandaag achter de actie, maar Van der Velde beseft ook dat kleinere winkeliers na de versoepelingen misschien minder behoefte hebben om de deuren - tegen de regels in - open te gooien op 2 maart. En dat verkleint mogelijk het draagvlak.

Ons statement heeft landelijk iets teweeg gebracht en dan trekken we ons niet ineens zomaar terug" Harrie van der Velde - Winkeliersvereniging Klazienaveen

"We wachten daarom af wat de brancheorganisatie de komende dagen voor ons kan betekenen", zegt Van der Velde. "Zij kunnen de versoepelingen mogelijk nog wat finetunen, zodat ook de grotere ondernemingen baat hebben bij de versoepelingen. Als dat niet gebeurt, zetten we de actie op 2 maart door wat mij betreft. De voorbereidingen daarop gaan deze week ook gewoon door."

Honderden telefoontjes

De voorzitter van de winkeliersvereniging staat ondertussen het ene na het andere medium te woord, net als volslagen onbekende lotgenoten. Iedereen wil van hem weten wat het dorp te wachten staat op 2 maart en Van der Velde is blij met die belangstelling. "Ik heb honderden telefoontjes gehad en dan overdrijf ik niet. Mensen belden mij en zeiden: 'Wij willen dit óók doen, hoe gaan jullie te werk?' Ons statement heeft landelijk iets teweeg gebracht en dan trekken we ons niet ineens zomaar terug."

Als aan de grotere winkeliers in Klazienaveen niet wordt tegemoetgekomen, gaat de winkeliersvereniging Klazienaveen "vol gas door", zoals Van der Velde het zonder blikken of blozen zegt. "In de komende dagen moet meer duidelijk worden", besluit hij.

