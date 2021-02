Bijna duizend besmettingen in Drentse verpleeghuizen

Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van RIVM-cijfers. Komend weekend is het een jaar geleden dat de eerste coronabesmetting in Nederland werd aangetoond.

Uitbraak in 89 verpleeghuizen

Per honderd coronabesmettingen waren in Drenthe bijna zeventien doden te betreuren in verpleeg- of verzorgingshuizen. In 89 Drentse verpleeghuizen is minimaal één bewoner besmet geraakt met het virus. Sommige locaties zijn in dit aantal meerdere keren meegeteld. Dat gebeurde als tussen twee besmettingen minimaal 28 dagen zaten.

2,4 procent van alle besmettingen in Nederland vond plaats in Drenthe. Uit analyse van de cijfers blijkt dat verspreid over het land 38.000 verpleeghuisbewoners besmet zijn geraakt. Van hen overleden er bijna achtduizend. De Veiligheidsregio Brabant-Noord telde relatief de meeste coronasterfgevallen in verpleeghuizen. Per honderd besmettingen waren in de regio rondom Den Bosch en Oss 26 doden te betreuren.

Grotere overlijdenskans

Bewoners van verpleeghuizen die besmet raken met het virus, hebben een relatief grote kans om aan het virus te overlijden. In een jaar tijd overleed zo'n twintig procent van de besmette verpleeghuisbewoners. Onder alle mensen die besmet waren met coronavirus is dit 1,4 procent. Volgens cijfers van het CBS overleden sinds de uitbraak bijna tienduizend bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen. Dat is meer dan op basis van de 'normale' sterftecijfers verwacht zou worden.

In Drenthe brak het coronavirus onder meer uit in verzorgingstehuis Dekelhem in Gieten. Het kostte acht bewoners het leven.