Ongeluk Coevorden: 'Alsof je in een nachtmerrie zit'

Er heerst grote verslagenheid in Coevorden, nadat gistermiddag twee meisjes zijn omgekomen bij een aanrijding op de Europaweg in die plaats. "Het is een schok, alsof je in een nachtmerrie zit. Dit is niet te bevatten", vertelt een buurtbewoner.

Volgens de buurtbewoners hebben de buren onderling goed contact met elkaar en wonen er veel jonge kinderen in de buurt, die met elkaar spelen. "Ik was thuis rond een uur of vier en ik hoorde veel ambulances. Toen dacht ik nog: 'Daar is iets ernstigs aan de hand'. Een paar uur later werd ik gebeld met het verschrikkelijke nieuws", vertelt de buurtbewoner.

De man vertelt dat één van de meisjes zeven jaar was en de ander ongeveer even oud moet zijn geweest. Bovendien zou er volgens hem nog een meisje betrokken zijn geweest bij het ongeluk.

Volgens burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen gaat het om één meisje uit de gemeente Coevorden en één meisje uit de gemeente Emmen:

Gevaarlijke weg

"De Europaweg is een weg waar veel te hard gereden wordt", vertelt de buurtbewoner. "Je mag er 80 kilometer per uur, maar mensen rijden er gerust wel 100. Het is wel een overzichtelijke weg, maar voor een kind is het lastig in te schatten hoe hard een auto op je afkomt. Het meisje woonde aan die weg. Een spelend kind kijkt niet altijd goed uit, daar is het een kind voor. Maar ik weet niet precies hoe het gegaan is."

De buurtbewoner gaat een boeket op de plaats van het ongeluk leggen en verwacht dat meer mensen dat vandaag zullen doen.