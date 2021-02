Uniek peuterbad bij zwembad De Kerkvlekken in Havelte

Bij zwembad De Kerkvlekken in Havelte is het erg druk. Niet met zwemmers, daar is het nog te vroeg voor. Maar er wordt druk verbouwd.

Zo komt er een nieuw peuterbad. Het oude peuterbad heeft 65 jaar dienst gedaan en heeft daarmee zijn beste tijd gehad. Na lang zoeken is een nieuwe invulling van het peuterbad gevonden. Het wordt beter dan ooit, beloven de beheerders.

Canada

Het idee voor het nieuwe peuterbad komt helemaal uit Canada. De bestuurders van de stichting kwamen het idee na lang zoeken in de krochten van YouTube en Google tegen. De Canadese fabriek heeft alle attributen per vliegtuig naar Nederland gestuurd. Alles ligt momenteel bij de douane.

Een soortgelijk 'Splash and Play' is er ook in pretpark Walibi, maar een heel peuterbad in deze stijl is volgens De Kerkvlekken uniek in Nederland.

Spanning opbouwen

Deze week wordt begonnen aan de bekisting van het nieuwe peuterbad. Over enkele weken worden de nieuwe attributen verwacht. Hoe het er exact uit komt te zien, houdt de stichting nog even geheim. "De spanning opbouwen is goed", klinkt er met een knipoog.

De opening van het peuterbad staat gepland voor 21 mei. Het zwembad waarschuwt omwonenden voor overlast van de bouw. Er wordt geprobeerd de hinder tot een minimum te beperken.

Corona

Volgens zwembad De Kerkvlekken is het coronajaar 2020 met redelijke tevredenheid afgesloten. Een goede zomer heeft het zwembad gered. Ondanks de coronaprotocollen konden zo'n 1200 mensen per dag naar binnen. Daardoor is er financieel quitte gespeeld.

De opening van het nieuwe peuterbad komt op een mooi moment. Komend seizoen is De Kerkvlekken voor het 65e jaar geopend.

